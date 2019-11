Con gol de Dybala, la "Juve" ganó en Turín Deportes 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Juventus, ya clasificado, se aseguró la cima del Grupo D y complicó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

En la anteúltima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, la Juventus se impuso 1 a 0 ante el Atlético Madrid en Turín y se adueñó de la cima del Grupo D. El conjunto español quedó como escolta a una fecha para el final. Por la misma zona, el Bayer Leverkusen venció 2 a 0 al Lokomotiv, último de la zona.

Sobre el final de la primera mitad, cuando parecía que el cero en el marcador era una fija, apareció Paulo Dybala, quien con un zurdazo desde un tiro libre esquinado sacudió el arco defendido por Jan Oblak y estampó el 1 a 0.

En el complemento se vieron las mejores situaciones, sobre todo cuando se juntaron Pjanic y Dybala en el mediocampo. El argentino luego salió reemplazado para darle lugar a su compatriota, Gonzalo Higuaín.

Con la derrota, el Atlético Madrid (8 puntos) deberá esperar a la última fecha para sellar su boleto a los octavos de final de la Champions League. Para eso, deberá vencer en el Wanda Metropolitano de Madrid al Lokomotiv (3p) el 11 de diciembre. El conjunto ruso ya está eliminado, pero una victoria podría clarificarlo a la Europa League, aunque depende de la diferencia de gol.

El otro equipo que puja por un lugar en octavos es el Bayer Leverkusen (6p). Para eso deberá ganarle a la Juventus (11p) en Alemania y aguardar el resultado del cuadro español. Por su parte, el equipo de Cristiano Ronaldo se aseguró ser líder del Grupo B.

El empate que protagonizaron el Galatasaray y el Brujas en Turquía llevó tranquilidad a los equipos que animaron el duelo disputado en el Santiago Bernabéu. Como ambos llegaron clasificados a la quinta fecha del Grupo A, los entrenadores no tomaron muchos recaudos en el orden defensivo, porque los dos querían acceder a los octavos de final de la Champions League como líder de su zona. Con tantos de Karim Benzema, Real Madrid ganaba 2 a 0, pero Kylian Mbappe y Pablo Sarabia empataron para el PSG.



Los resultados de ayer: Galatasaray 1- Brujas 1, Lokomotiv 0- Bayer Leverkusen 2, Atalanta 2- Dinamo Zagreb 0, Estrella Roja 0- Bayern Munich 6, Juventus 1 vs Atlético Madrid 0, Manchester City 1- Sharkhtar 1, Real Madrid 2 vs PSG 2, Tottenham 4 - Olympikos 2.



Juegan hoy: 14:55 hs Zenit vs Lyon, Valencia vs Chelsea, 17 hs Barcelona vs Dortmund, Slavia Praga vs Inter, Lille vs Ajax, KRC Genk vs Red Bull Salzburg, Liverpool vs Napoli, RB Leipzig vs Benfica.