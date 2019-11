“Yo en Navidad voy a tener una silla vacía, un hijo menos” Policiales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Jorge Luis González de 36 años, es el padre del niño asesinado Emanuel.

Jorge Luis estaba en aquel fatídico instante en el patio trasero de la vivienda junto a su hijo, cuando pasó caminando Maximiliano Agustín S. de 14 años, y de un tiro en la cabeza terminó con la vida del pequeño.

Emanuel Luciano González, ya no está más con sus padres en su casa de barrio Mora. En cambio Maximiliano Agustín S., 6 años mayor que él –su asesino- sí está junto a su padre, por una cuestión legal que en términos jurídicos se llama “inimputabilidad”.

Todo un contrasentido a la Justicia como la entendemos los humanos, ya que siguiendo la letra, la norma legal va en contra de lo que nosotros y los padres de Emanuel entendemos como justo. Aunque sea se pide un juicio, un proceso penal, un debate, donde Maximiliano dé alguna explicación de lo que hizo.

Un poco de todo esto es lo que LA OPINION dialogó en exclusiva antes de la marcha con Jorge Luis González, el padre del niño arrebatado y que él mismo lo dijo con sus propias palabras.



CON EL PADRE

Preguntado sobre qué espera que surja a partir de la marcha de ayer, Jorge Luis contestó que “nuestra expectativa es que esta voz se haga escuchar hasta el Congreso [de la Nación] y que se pueda sancionar una nueva ley para que tengan contención los menores conflictivos que tienen problemas con la sociedad, que tienen conflictos y que representan un peligro para esta”.

Prosiguió, “queremos que [este debate] se dé para todo el país y que puedan encontrar un lugar de resguardo de estas personas para que no sean un peligro para padres y niños. El problema es que no hay donde ponerlos. La Policía actuó eficazmente y en 24 horas detuvo al autor del hecho; fueron profesionales, pero el asesino entró por un lado y salió por el otro. No le estamos echando la culpa a la Policía sino a la ley [de Menores]. No se ve ningún lugar donde la Justicia pueda ponerlos”.

Consultado sobre si lo invitaron a dialogar, ya sea desde el Juzgado de Menores como de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Jorge Luis respondió que, “yo hablé con la jueza [María Alejandra Feraudo de] Platini, de Menores, y me dijo que intercedió ante la Subsecretaría de la Niñez de calle Perussia, pero allí se estancó todo y no hubo nunca una respuesta. El señor Bernini no me habló nunca, no pude llegar a él y ahí quedó todo”.

Sobre el asesino, González dijo que, “está en Santa Fe con el padre. Un tipo que agarra un arma y te pega cuatro tiros para matarte a los 14 años, está con el papá. Antes estuvo con la madre, con la abuela y con la tía, no lo pudo contener la propia familia, y ahora de nuevo está con ellos… por lo menos en Santa Fe, pero este pibe es capaz de ‘hacer dedo’ y volverse a festejar Navidad y las fiestas acá en Rafaela. En cambio, yo en Navidad voy a tener una silla vacía, un hijo menos, es una impunidad tremenda. Siento mucha bronca, pero trato de no incentivar ningún tipo de violencia”, señaló.

Finalmente dijo que agradecía “mucho a la sociedad por su acompañamiento”, y que “parece que se tomó conciencia de que una [nueva] ley de Menores debe ser sancionada para que estemos más seguros”.

Sobre el hecho policial en sí y hacia quién iba realmente dirigida la bala, Jorge Luis no dudó en decir, “me han disparado a mí creyendo que era otro, pero la bala nunca fue para el chico”. (JA)