Amenazó destruirle la casa a su hermano y lo cumplió Policiales 27 de noviembre de 2019 Redacción Por BARRIO ITALIA: EL MENOR ALIAS “DENGUE” ESTA DETENIDO

En la víspera, personal policial de la Comisaría 13ª informó que una pareja identificada como VSF y YEY, domiciliada en barrio Italia, y que un día antes formalizó una denuncia en sede policial alegando amenazas de su propio hermano de que le iba a “incendiar la casa”, siendo las 21:00 de ayer y no encontrándose en su casa, al regresar la encontraron totalmente destruida, así como que el autor del hecho fue precisamente el hermano de YEY que ya se lo había advertido un día antes. Si bien no la incendió, igualmente la destruyó.

El jovencito en cuestión, identificado como PDM alias “Dengue”, de 16 años de edad, habría sido el autor de este hecho de Daño “no punible” en razón de su minoridad.

La familia se retiró del domicilio para proteger a los niños menores que allí habitan.

Asimismo se informó la novedad al Juzgado de Menores y a la Subsecretaría de la Niñez, no impartiendo directivas al respecto. Se hicieron presentes en el lugar para prestar colaboración, personal de la Guardia de Infantería y de la Brigada Motorizada UR V.



ALLANAMIENTO

Y DETENCION

En relación a los hechos de mención, calificados provisoriamente como “lesiones leves dolosas”, “amenazas” y “daño”, se supo en la tarde de ayer que a PDM alias “Dengue”, de 16 años, la Dra. María Alejandra Feraudo de Platini, jueza de Menores Segunda Nominación de Rafaela, libró una orden de allanamiento y detención comunicada del mismo.

Dicha medida fue realizada ayer en el domicilio del menor y siendo las 19:40 se procedió a la detención de “Dengue”, quien fue alojado en la Alcaidía de esta Unidad Regional 5ª.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 13ª y del Cuerpo Guardia de Infantería.