Recorrida del ministro José Garibay por la obra del Canal Norte

En el momento en el que más llovía ayer por la mañana en la ciudad, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, arribó a la intersección de las avenidas Italia y Gabriel Maggi, para recorrer la obra del Canal Norte de nuestra ciudad.

Si bien no fue una "inauguración", con todas las luces, Garibay dijo que fue simplemente una visita para cumplir con los vecinos, ya que se había prometido la recorrida. Recordemos que el gobernador de la provincia, Miguel Lisfchitz, no vino a la ciudad por cuestiones climáticas (ver abajo).

"Supongo que quedará para otro momento una inauguración con más gente, con vecinos, con el gobernador, pero bueno, no queríamos dejar de pasar porque nos habíamos comprometido para por lo menos hacer una recorrida y tomar un contacto con los rafaelinos", dijo algo desanimado el Ministro.

En tanto, se lo consultó por los dichos del intendente de la ciudad, Luis Castellano, que había avisado que no iba a asistir al acto "porque la obra no estaba terminada", y tildó de "hacer campaña" a los socialistas. "No es lo que nosotros tenemos", contestó de inmediato Garibay y agregó: "nuestra inspección, la de la empresa, marcan otra cosa. Puede haber elementos que estén faltando y habrá que armar una reunión. Sabíamos que había algunas vecinales preocupadas y por eso armaremos un encuentro para completar esos pequeños detalles que faltan en las obras. Lo importante es que es una obra de 350 millones de pesos, conducto de un tamaño de magnitud, con 6 metros de ancho, tres de alto... toda esa obra principal está terminada y operando. Siempre puede haber factores o alguna alcantarilla que falta, caños... pero en líneas generales está", mencionó el funcionario de Lifschitz.

Esta megaobra costó algo más de 354 millones de pesos y beneficiará a 14 barrios de Rafaela. Con la obra se mejora la calidad de vida de los vecinos del sector, disminuyendo la peligrosidad que actualmente conlleva la cercanía de sus viviendas con la traza de tan importante canal, en días comunes y de lluvia; y eliminando una fuente de contaminación por basura, líquidos y alimañas. "Esta obra va a trabajar en dos aspectos: el hídrico, que siempre es importante garantizar que bajo situaciones críticas la gente pueda tener garantías de que no se va a inundar y fundamentalmente en esta obra también, que reemplaza una cañada, que era un tema de limpieza y basural, mejora el ambiente urbano para desarrollar todo un proyecto de mejor ciudad", marcó el Ministro.

Por su parte, destacó que "al inicio de la gestión nos habíamos planteados el plan de infraestructura como lo jerárquico para desarrollar actividad económica, competitividad y calidad de vida. Creo que en estos 4 años lo hemos llevado adelante, con 5 ejes de trabajo, programas, múltiples obras hechas en el caso del Ministerio más de 400 obras, otras tantas en marcha, como el acceso al PAER o el Acueducto, como así tantos proyectos en cuestión. Estamos muy conformes, más allá de que esta etapa termina con una situación económica crítica porque los costos de las obras y salariales han aumentado muchísimo" , mencionó, en relación al trabajo realizado en estos 12 años.

En relación a los trabajos en el Canal Norte, dijo que "esta obra se hizo en forma conjunta con la Municipalidad, que desarrolló el proyecto dentro de su plan director de desagües fluviales y son más de 1000 metros de este conducto y dos conectores. Es una obra jerárquica para esta zona de la ciudad", mencionó.

A modo de cierre, destacó que "Omar Perotti va a encontrar obras en marcha, obras en ejecución como el importante acueducto a Rafaela, el acceso al PAER, y otros proyectos como cloacas, que era muy esperada por los vecinos de Rafaela", finalizó Garibay en esta especie de recorrida, donde estuvo acompañado por el diputado provincial, Omar Martínez, el Coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, la ex concejal Natalia Enrico, entre otras autoridades.