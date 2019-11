Unión pagó caro sus errores

Unión manejó la pelota, generó peligro en el arco de Sarmiento de Resistencia, pero no estuvo fino a la hora de la definición, por lo que empató 0-0 en Sunchales, este domingo por la 13ª fecha del Federal A. Además, el árbitro le anuló un gol sobre el cierre del encuentro. El Bicho verde mejoró su producción, pero se tuvo que conformar con el empate y llegó a los 15 puntos en el certamen, quedando a dos unidades de los puestos de clasificación al hexagonal final.

Los dirigidos por Marcelo Milanese tomaron los hilos del partido, se adueñaron de la pelota y lograron avanzar al terreno de Sarmiento, dirigido por un hombre de la casa, Adrián Tosetto. Sin embargo, le faltaron ideas para resolver cerca del área rival y también tranquilidad para definir. En la primera etapa el Bicho Verde se mostró un equipo sólido y ordenado con una transición rápida para llegar al arco rival. Las situaciones más claras estuvieron en los pies de José Ayala primero, y Lucas Vera Piris después. En ambas oportunidades respondió de muy buena manera el arquero Juan Ignacio Carrera.

En el complemento, el local siguió intentando pero definitivamente transformó al “1” visitante en figura. El portero le ganó el duelo a Matías Valdivia en un mano a mano y después tapó un remate de media distancia de Martín Rodríguez. Sobre el final del encuentro llegó la polémica de la tarde. El asistente David Luzzi invalidó un gol de Santiago Stecaldo por una posición adelantada inexistente de Matías Zbrun. El juez de línea consideró que el delantero rafaelino participó de la jugada y decidió levantar la bandera.

No es la primera vez en el certamen que los sunchalenses dejaron puntos en el camino por errores arbitrales. Si bien no se elevó ninguna queja al Consejo Federal, extraoficialmente se conoce que es un tema que mantiene preocupado a la dirigencia y cuerpo técnico de la localidad vecina.



Unión............. 0

Sarmiento.......0

Estadio: “De la Avenida”. Arbitro: José Sandoval (Concordia).

Unión: Facundo Désima; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Franco Semino y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre y José Ayala; Matías Valdivia y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Sarmiento: Juan Ignacio Carrera; Gerardo Corvalán, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; Alexis Bulgarelli, Lucas Oviedo, Brian Meza y Gustavo Mbombaj; Gonzalo Cañete y Sebastián Parera. DT: Adrián Tosetto.

Goles: no hubo.



POSICIONES ZONA 1

Luego de la victoria de Boca Unidos como local por 2 a 1 ante Guemes, donde los correntinos pasaron a liderar el grupo junto a Chaco FE, las posiciones de la Zona 1 del Federal A quedaron de la siguiente manera: Chaco FE y Boca Unidos 21 puntos; Guemes 19; Las Parejas y Sarmiento 18; Central Norte 17; Douglas 16; Unión, DEPRO y San Martin (F) 15; Crucero 14; Defensores (VR) y Sp. Belgrano 13; Juv. Unida (G) 12; Gimnasia CDU 9.