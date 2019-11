“Presenta sangrado urinario y un cuadro de sepsis severa” Información General 26 de noviembre de 2019 Redacción Por El actor de 66 años está internado en la Unidad de Cuidados Críticos del Sanatorio de la Trinidad de Palermo con pronóstico reservado desde el sábado por una infección generalizada

FOTO CLARIN.COM// CARLÍN CALVO./ El actor se encuentra internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.



Ayer, el Sanatorio de la Trinidad de Palermo emitió un comunicado sobre la salud de Carlín Calvo, que está internado en la institución desde el sábado. Según pudo saber Teleshow, el actor ingresó por una infección generalizada que habría sido producida por la mala colocación de una sonda vesical, y está acompañado por sus familiares y amigos cercanos.

Según informaron desde la institución, Carlín Calvo “se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Críticos por presentar sangrado urinario y un cuadro de sepsis severa secundario a una infección urinaria”.

Además, detallaron que el actor “ingresó en estado crítico” y que “evoluciona clínicamente recibiendo los cuidados necesarios para el tratamiento de su infección”.

Por otro lado, aclararon que su pronóstico permanece "reservado" y que el próximo parte médico que emitirán será cuando lo solicite la familia del actor.

Horas antes de que se hiciera púbico el parte oficial, su hijo Facundo había dicho a Teleshow que su padre había tenido una infección urinaria y que “por suerte” ya “parece estar estable” y prefirió no dar más detalles.

Después de los dos accidentes cerebrovasculares que sufrió –primero en 1999 y luego en 2010– está al cuidado de seis enfermeras que lo controlan día y noche, y monitoreado por cámaras las 24 horas, ya que no puede manejarse de manera independiente. A pesar de estar separados hace varios años, su exesposa Carina Gallucci está siempre al cuidado del actor, junto con sus hijos Facundo y Abril.

En octubre del año pasado estuvo internado diez días por una infección urinaria. “Los médicos decidieron internarlo para tener un examen más exhaustivo de su cuadro. Son cosas típicas de su enfermedad, que se va haciendo progresiva y va avanzando”, había contado a Teleshow el reconocido peluquero Fabio Cuggini, amigo íntimo del actor.

Carlín sufrió dos ACV; el primero fue en 1999 y, luego de pasar varios días internado en el Instituto Argentino del Diágnóstico, viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación. A su regreso, volvió a la televisión con El Hacker. Pero en 2010, a minutos de salir al escenario en Mar del Plata con la obra Taxi, tuvo otro ACV que le dejó fuertes secuelas de las que no se pudo recuperar en su totalidad. Tiene problemas en el habla y en su movilidad, lo que le imposibilita realizar salidas a la calle por sus propios medios.

El 21 de febrero de este año, cumplió 66 años y su hijo le dedicó un emotivo saludo desde su cuenta de Instagram. “Feliz cumpleaños a vos, papoto. Te amo mucho. Gracias por seguir luchando siempre por nosotros y agradezco cada momento que puedo compartir con vos y soy feliz de tenerte acá conmigo. Sos mi ídolo, pa. ¡Te amo!”, señaló Facundo.

Además de su familia, su grupo de amigos también está muy presente y siempre que pueden se juntan con él a cenar y recordar anécdotas juntos. Así lo contó Cuggini a Teleshow: "Somos un grupo reducido y muy unido. Somos los amigos del campeón y del no campeón; al contrario de muchos otros que han desaparecido. Hay personas que estuvieron en las buenas y en los momentos que más se los requiere, no están. Igual se los respeta en sus pensamientos”.