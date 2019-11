“El trabajo que vos hacés es lamentable y deja que desear”

Ayer por la mañana en la sala de comisiones del Concejo se concretó una reunión entre los concejales y representantes de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda, Asistencia y Crédito Rafaela Ltda. (COSPVAC), a raíz de la minuta presentada por el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti, pidiendo información sobre la contratación en el ámbito privado, por parte del secretario de servicios públicos Daniel Ricotti, a esta Cooperativa que a su vez es proveedora del Estado local y de esa área en particular.

El encuentro comenzó con la palabra de Ricardo Mandrile, presidente del Consejo Administrativo de COSPVAC, quien dijo “quiero terminar con esto que para mí es tedioso y muy feo, me hubiera gustado que estén todos los concejales pero veo que no podrá ser. Si alguno se siente ofendido poco me importa porque a mí me ofendieron. Hace 40 años que trabajo y vivo de esto y hoy ustedes me están pegando gratis y cómo se metieron con mi empresa yo me voy a meter con el trabajo de ustedes. Ustedes tienen otras funciones y yo a mí empresa la manejo como quiero”, empezó dirigiéndose a los ediles presentes en la reunión.

“No puede ser que se manejen con chismes, Lisandro Mársico estaba cuando la empresa estaba quebrada y ahí Daniel Ricotti ya no estaba, desde que tengo uso de rezón vincularon a Castellano, Perotti, Ricotti a todos con la Cooperativa y ya estoy harto. Hasta el viernes ustedes pueden pasar por la empresa y ver todas las firmas porque está todo documentado, porque lo que yo digo lo digo con pruebas”.

En varias ocasiones Mandrile se dirigió especialmente a Viotti y lo apuntó duramente: “esto no es un diálogo, es un monólogo”, le dijo al concejal cuando este atinaba a hablar o a explicarle sus fundamentos. “Todo lo que yo digo lo puedo corroborar con documentación, el trabajo que vos haces es lamentable y deja mucho que desear, si no entendés lo que te estoy explicando es lamentable que vos estés sentado en ese lugar, deberías pedir perdón a todos los que te votaron”.

Mandrile seguía muy enojado con los concejales que según a su entender lo tildaron de corrupto y les siguió diciendo “yo soy privado y trabajo para quién quiero y cuando quiero. En lugar de ocuparse de esto porque no se ocupan por ver la cantidad mendigos que hay aquí enfrente del municipio en vez de ver cuánto sale una bolsa de cemento y estar sacando fotos a lo que no le corresponde. Me molesta que piensen que soy corrupto, y por respeto a las damas presentes no digo otras cosas porque entre caballeros lo diría de otra manera”, manifestó Mandrile.

Ricardo Mandrile, aclaró que, en caso de que se interprete la cuestión como un asunto personal, sería personal a partir del momento en que invitó a Viotti a su empresa y le informó lo que requería; “ya te lo conté, no se entiende y no solo que no se entiende, sino que seguimos hablando de algo que no tiene sentido”, expresó.



LA PALABRA DE VIOTTI

El concejal Leonardo Viotti, que fue duramente increpado por Ricardo Mandrile, presidente del Consejo Administrativo de COSPVAC, dijo que aunque le digan lo que le digan es su rol controlar al Ejecutivo y representar los intereses de los vecinos de la ciudad.

“La verdad es que es una lástima que se haya dirigido en esos términos hacia nosotros, creo que no se terminó de entender que es nuestra responsabilidad investigar y realizar este tipo de pedidos para garantizar que ningún funcionario público local saque provecho a partir de ocupar un cargo y esta cooperativa en particular es proveedora del municipio. Mandrile mezcló todo y no entendió el espíritu del pedido de informes, no venía por el lado de los rumores que desde hace tiempo vinculan a Ricotti con COSPVAC, no venía por ahí, tenía que ver con su prestación con el municipio y con este funcionario en el ámbito privado. Reitero es nuestra responsabilidad controlar”.

Viotti reiteró que considera repudiable la forma en que Mandrile se dirigió hacia él y lo que dijo sobre su desempeño como concejal: "Me acuso de no realizar mi labor de concejal, cuando precisamente parte de mi labor es controlar y es lo que estamos haciendo, controlando que nadie del Gabinete Municipal se vea beneficiado por contratos celebrados en razón del cargo político que desempeña. Mandrile no entendió el objetivo de nuestra presentación, el vino explicar que Ricotti no era dueño de la COSPAVC cuando nuestro proyecto jamás dijo eso. Nos llama la atención el silencio de Ricotti, que es quien debe dar las respuestas. El concejal Jorge Muriel expresó hace unas semanas en el Concejo que Ricotti ya tenía todo preparado para enviarnos pero todavía no hemos recibido ninguna información, lo que hace que se generen más sospechas", finalizó.