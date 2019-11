Cierra la presente temporada con un concierto de compositores argentinos Información General 26 de noviembre de 2019 Redacción Por El encuentro tendrá lugar el jueves 28 de noviembre en el Centro Cultural ATE Casa España, a las 21 hs. Con entrada libre y gratuita, la dirección estará a cargo del Mtro. Mariano Moruja.

FOTO SCS// CORO POLIFÓNICO PROVINCIAL./ El recital está programado para el próximo jueves, 28 de noviembre.

El próximo jueves, 28 de noviembre, a las 21 horas, en el Centro Cultural ATE Casa España (Rivadavia 2871, Santa Fe), el Coro Polifónico Provincial, bajo la dirección del Maestro Mariano Moruja, ofrecerá el último concierto de la temporada 2019.

La entrada será libre y gratuita y el repertorio serán obras de compositores argentinos.



PROGRAMA



Emilio Dublanc (Buenos Aires 1911-1990)



* Por el camino ( texto: Vicente Nacarato, Mendoza 1897-1987)



* Antes que el sol (texto: Sofia Acosta, Santa Fe 1925)



* Desde el puente (texto: Amilcar Urbano Sosa)







Eduardo Andrés Malachevsky (Santa Fe 1959)



* Do not Pass By Like a Dream (texto: Rabimdranah Tagore, India 1861-1941)



* O Magnum Mysterium







Carlos Guastavino (Santa Fe 1912-2000)



Indianas. Seis canciones para coro mixto y piano



* Gala del día (texto: Arturo Vázquez)



* Quién fuera como el jazmín (texto: León Benarós, San Luis 1915-Buenos Aires 2012)



* Chañarcito, Chañarcito (texto: León Benarós, San Luis 1915- Buenos Aires 2012)



* Viento Norte (texto: Isaac Aisenberg, La Pampa 1918-Buenos Aires 1997)



* Al tribunal de tu pecho (texto: León Benarós, San Luis 1915-Buenos Aires 2012)



* Una de dos (texto: Juan Ferreyra Basso, Buenos Aires 1910-1984)







Fernando Moruja ( Buenos Aires, 1960-2004)



* Canción 3 (texto: Rafael Alberti, España 1902-1999)



* Canción 4 (texto: Rafael Alberti, España 1902-1999)



Pianista: Matías Bustafán