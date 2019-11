Diputados insiste con la Ley de Abogado del Niño Locales 26 de noviembre de 2019 Redacción Por Por segunda vez, la Cámara Baja dio media sanción luego de que perdiera estado parlamentario en el Senado. La Ley pretende brindar soluciones a los niños, niñas y adolescentes que se ven atravesados por un proceso judicial sin el asesoramiento adecuado.

La iniciativa, que fuera presentada en el 2016 por el diputado Jorge Henn y aprobada en el periodo ordinario del 2018, fue tratada nuevamente este jueves en la Cámara de Diputados santafesina.

La propuesta crea un Registro Público Especializado de abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes basado en la necesidad de organizar la prestación del servicio profesional existente e igualar el acceso al mismo, de acuerdo a los principios de tratados internacionales y de nuestra Carta Magna.

Con respecto a la representación Henn manifestó: “Insistimos en esta ley porque creemos que hay que poner nuestra legislación a la altura del cambio cultural que nos atraviesa. La sociedad está cambiando así como los modelos de familia pero los chicos siguen siendo los menos escuchados. En este contexto debemos reconocer que se avanzó mucho en leyes relacionadas al divorcio, al matrimonio igualitario y la igualdad de género, pero no pasó lo mismo con los derechos de los chicos”.

Según el exvicegobernador: “Siempre se habla del interés superior del niño, pero sobreviven viejas concepciones, porque por un lado se repite hasta el cansancio que los niños son sujetos de derechos, pero por el otro, se los trata como incapaces porque no se los escucha”.

En este sentido aseguró: “Si realmente creemos que el niño es un sujeto de derecho, debemos salir de las declaraciones vacías y ponerle coherencia a nuestros textos. Por eso creemos que aprobar nuevamente el proyecto para darle estado parlamentario es necesario para que el senado lo pueda discutir y estemos más cerca de que sea Ley".

Destacó además el trabajo de las comisiones legislativas que tuvieron que abordar además del suyo, otros cinco proyectos presentados en la misma línea y añadió: “Como santafesinos tenemos que estar orgullosos de coincidir en la necesidad de avanzar en la conquista de derechos de la niñez y adolescencia”.

A la hora de hacer un balance del proceso mediante el cual se llegó al día de la votación dijo: “Desde el 2016 venimos trabajando junto a notables especialistas en derechos de la infancia y con los Colegios de Abogados de las 5 regiones de la provincia con una meta clara: asegurarle a los niños y niñas que están dentro de una disputa familiar, que no van a la escuela, que esperan en diferentes instituciones por una familia, que son sometidos al trabajo infantil o que sufren de violencia doméstica, entre otras, la defensa propia de un letrado formado y especializado”.



PROCESOS DE ADOPCIÓN

Una mención especial mereció el tema donde esta figura se vuelve fundamental: “Hay que tener en cuenta que el tiempo que pierde un niño no se recupera y que hasta que se dé la eventual declaración del estado de adoptabilidad, debe haber un abogado del niño que monitoree el proceso para agilizar el mismo”.

“En tema de niñez tenemos mucho por hacer pero considero que todo lo que estamos logrando es un gran avance. Confiamos en que se pueda tratar antes de fin de año para que el Abogado del Niño sea Ley”, concluyó.

Cabe mencionar que los proyectos que se sumaron al del ex vicegobernador, corresponden a Patricia Chialvo, Alejandro Boscarol, Carlos del Frade, Omar Martínez, Cesira Arcando y, recientemente, al Poder Ejecutivo que agregó el propio como norma complementaria al Código Procesal Civil y Comercial que se convirtió en Ley en octubre pasado.