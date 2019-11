"Siempre tuve mis reparos para con el Jefe de Gabinete" Locales 26 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Consultado por LA OPINION, el concejal del Partido Demócrata Progresista, Lisandro Mársico, destacó que "voy a charlar con el resto de la oposición para ver si lo vamos a aprobar así como está, o vamos a ver si vamos a seguir manteniendo la figura del Jefe de Gabinete, o no. Yo me he manifestado siempre en contra de la existencia de esta figura y nunca me ha tocado votar la estructura porque es la primera vez que me toca", recordó Mársico, teniendo en cuenta que en el 2015, cuando le tocó ingresar al Concejo, ya se había votado.

Además, destacó que "se que es una potestad del intendente poder nombrar los secretarios y subsecretarios y establecer la cantidad. Pero siempre tuve mis reparos para con esa figura, por lo que vamos a ver si lo mantenemos o no. Tenemos que hablar con el resto de la oposición", finalizó el concejal.