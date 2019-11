“Cybertruck”, el fallido proyecto que hizo perder a Tesla U$S 768 millones Automotores 26 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, siempre le ha encantado tomar riesgos. Sin embargo, gracias a su más reciente hazaña, la presentación de su Cybertruck, las acciones de la empresa estadounidense cayeron un 6%.

El sudafricano sufrió una pérdida de USD 768 millones (de dólares), según la revista Forbes, lo que disminuyó su fortuna a USD 23,6 mil millones. El fundador se encuentra en la posición 41 de las personas más ricas del mundo.

Uno de los aspectos más polarizantes de la presentación fue el tipo de diseño del vehículo, ya que fue muy criticado en redes sociales. “Creemos que hay preguntas importantes sin respuesta para poder evaluar el interés del comprador potencial en el modelo, y si esto podría atraer flotas comerciales o seguir siendo un vehículo de nicho de consumo”, escribió el analista de Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, en una nota de investigación.

Además, dado que la camioneta se presentó como un vehículo indestructible, durante la demostración se refutó esta teoría tras romper dos vidrios, Rosner cuestionó si los compradores comerciales confiarían en su durabilidad. Aunado a esto, señaló que “el destrozo de las ventanas de vidrio irrompibles de la camioneta durante la demostración en vivo no fue un buen comienzo”.



NO TODO ES MALO

No obstante, la versión eléctrica de la camioneta pick up de Elon Musk no fue del todo fallida, debido a que las órdenes para obtener el vehículo ya han llegado, según el sudafricano.

“Hasta el momento hay 146.000 pedidos de Cybertruck, con 42% eligiendo motor dual, 41% tri y 17% mono [motor]”, señaló el empresario por medio de su cuenta personal de Twitter.

Los porcentajes se refieren a los diferentes tipos de motores que tiene en el mercado. El 17% de los pedidos son para el modelo monomotor, cuyo costo es de USD 39.900, 42% para el bimotor que cuesta USD 49.000 y 41% para el trimotor con el precio de USD 69.000.

El público puede pre-ordenar el vehículo por tan sólo USD 100, no obstante, los potenciales clientes tardarán en obtener su auto, ya que la producción no comenzará sino hasta 2021.



LA FALLA

Elon Musk tuvo que vivir una vergüenza en vivo durante la presentación de la nueva camioneta futurista Cybertruck de Tesla, luego de que una bola de metal lanzada contra el vehículo para probar su resistencia terminó rompiendo sus ventanas en pedazos.

En la esperada presentación del jueves por la noche, el jefe de Tesla había criticado el diseño, la potencia y la durabilidad de los camiones convencionales, solo para ser avergonzado cuando se jactaba de las ventanas de su nuevo vehículo.

“Oh, Dios mío. Tal vez eso fue un poco duro”, dijo Musk cuando su jefe de diseño, Franz von Holzhausen, rompió la ventana del lado del conductor con una bola de metal, parte de una serie de pruebas. Minutos después, Von Holzhausen disparó otro tiro a una ventana trasera que también se quebró.

Pero Musk se empeñó en demostrar que las ventanas sí funcionaban, pues publicó un video en donde se hizo la misma prueba y no hubo falla.

“Franz lanza una bola de acero a la ventana de Cybertruck justo antes del lanzamiento. Supongo que tenemos algunas mejoras que hacer antes de la producción jaja”, escribió. (Fuente: Infobae)



CYBERTRUCK CONTRA

UNA FORD F-150

Elon Musk no anduvo con medias tintas al presentar su primera pick up, que como todo Tesla es 100% eléctrica. Y como parte de darla a conocer, la enfrentó directamente en el "juego de la soga" contra una Ford F-150, la "chata" por excelencia de Estados Unidos, ya que es el vehículo -de todo tipo- más vendido.

Musk sostiene abiertamente que la Cybertruck es mejor que la F-150, una afirmación que solo podrá ser corroborada en el futuro, cuando su producto esté listo en versión definitiva, es decir, a la venta. Pero mientras tanto brinda datos y algunos hechos.

En un video que subió a su cuenta de Twitter la Cybertruck le gana a la F-150 en el juego de la soga. Y más allá de que sea una prueba realizada por la propia Tesla, seguramente Ford acuse el golpe y prepare algo en respuesta.

Yendo al duelo específicamente, no está claro que haya sido realizado de manera imparcial, ya que la Ford -para empezar- parece no tener conectada la doble tracción. Tampoco se especifican datos importantes como el peso y potencia exacta de cada una, etc.

La marca del óvalo está preparando su F-150 totalmente eléctrica, que será la verdadera rival directa de la Cybertruck. Además, la variante más potente de la Tesla (con tres motores) llegará, se estima, recién en 2022. (Fuente: TN Autos)