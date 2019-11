Citroën Argentina tampoco seguirá en el Súper TC2000 Deportes 26 de noviembre de 2019 Redacción Por SE HABIA BAJADO DEL RALLY MUNDIAL

FOTO ARCHIVO UNA PAUSA. La marca no continuará en la categoría el próximo año.

Citroën Racing dio a conocer días pasados que no continuará en el Rally Mundial. Y a su vez, Citroën Argentina comunicó que hará una pausa en el automovilismo argentino y no seguirá en el Súper TC2000 el año que viene.

A continuación, el comunicado de Citroën Argentina: “en el ámbito local, luego de tres temporadas junto a la reconocida escudería FDC (lideraba por Javier Ciabattari y Alberto “Cachi” Scarazzini), Citroën Argentina confirma que no continuará en el Súper TC2000 en 2020. En estos años la marca ha sido protagonista de la categoría más tecnológica de Sudamérica y supo situar al Citroën C4 Lounge en lo más alto del podio en varias ocasiones. La decisión tiene que ver con que en 2020 la marca se enfocará exclusivamente a las propuestas y estrategias globales planteadas para el año próximo”.

Por su parte, Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina comentó ante esta situación: “La marca Citroën cuenta para el 2020 con grandes estrategias a nivel mundial y desde Argentina por supuesto vamos a acompañar estos lineamientos. No tenemos más que palabras de agradecimiento a todo el equipo de FDC por su entrega, su profesionalismo y compromiso con el trabajo. También quiero agradecer a las autoridades de la categoría donde encontramos un excelente marco de trabajo que nos permitió posicionar a nuestro orgullo de producción nacional: el Citroën C4 Lounge, en la categoría más tecnológica de Sudamérica; y por supuesto también agradezco a Círculo Citroën, a PSA Seguros y a nuestra Red Oficial de Concesionarios por el apoyo incondicional de estos años, y en particular a TOTAL nuestro partener principal en este territorio".