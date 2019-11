"Pino" Solanas en la UNESCO Nacionales 26 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El senador electo por el Frente de Todos, Fernando "Pino" Solanas, aseguró que renunciará a su banca por expreso pedido del presidente electo Alberto Fernández, para desempeñarse en la UNESCO.

"Voy a renunciar a la banca a pedido del presidente electo. Quiere que esté trabajando en el exterior, quiere que me desempeñe en la UNESCO, he trabajado en otras oportunidades allí, soy conocido afuera en el ámbito de la cultura", manifestó Solanas.

El legislador aseguró que "no existe el rol de Cristina (Fernández de Kirchner) como vetadora de gente" y que "hay armonía" con Alberto Fernández.

"No estoy de acuerdo con las demonizaciones, me parece lamentable que la agenda política parta de la opinión de los grandes grupos. Los grandes grupos han ayudado a destruir a la Argentina junto con (el presidente Mauricio) Macri", expresó.

Solanas apoyó la posible designación de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados peronistas.

"Me parece bien la elección de Máximo como jefe de bloque. Es un dirigente con muchas capacidades. Hay que tratarlo para conocerlo, en general se lo desconoce", señaló.