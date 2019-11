Argentina enfrentará a Colombia en el repechaje Deportes 26 de noviembre de 2019 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO PROTAGONISTAS. El capitán Gastón Gaudio junto a Diego Schwartzman.

El nuevo formato de la Copa Davis tiene un nuevo calendario al que habrá que acomodarse. Este año, la Argentina no disputó la instancia de clasificación ya que recibió una invitación por parte de la organización para clasificarse de manera directa al cuadro principal (el otro de los invitados fue Gran Bretaña). Pero para la próxima edición, deberá jugar esta instancia, y este domingo, en la antesala a la Gran Final, el conjunto nacional conoció a su rival: Colombia.

Solo los cuatro semifinalistas y los dos países que recibieron invitación (Francia y Serbia), se aseguraron su lugar para el 2020, por lo que el resto de los equipos deberán jugar el repechaje para conseguir un boleto. Una serie de local o visitante al mejor de cinco encuentros. El próximo año, la Argentina visitará a Colombia, en marzo, para disputar el pase a la instancia final que se celebrará nuevamente en la Caja Mágica de Madrid.

El encuentro entre argentinos y colombianos se disputará el 6 y 7 de marzo. Este año, Colombia disputó la instancia de clasificación, pero no pudo acceder a las finales tras haber sido eliminado por Australia. Mientras que el conjunto nacional accedió a la instancia de los cuartos de final de la Copa Davis, pero quedó eliminado por 2-1 frente a España. Cada eliminatoria será al mejor de cinco puntos, con partidos al mejor de tres sets. Dos singles el primer día y otros dos individuales y un doble el segundo.

Los seis equipos ya clasificados son: España, Canadá, Rusia, Gran Bretaña, Serbia y Francia. El sorteo para los repechajes se realizó este domingo con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Tenis, David Haggerty, y del australiano Mark Woodforde, miembro del comité de Directores de la FIT.



TODOS LOS CRUCES

Croacia (espera conocer su rival que saldrá del duelo entre Pakistán e India); Bélgica-Hungría; Argentina-Colombia;

Estados Unidos-Uzbekistán; Australia-Brasil; Italia-Corea; Alemania-Bielorrusia; Kazajistán-Holanda; República Checa-Eslovaquia; Austria-Uruguay; Japón-Ecuador y Suecia-Chile.



“FUE UN EXITO”

“En líneas generales, el evento ha sido un éxito". Gerard Piqué, futbolista de Barcelona y presidente de Kosmos, el grupo empresario que promovió la reforma del formato de una competencia centenaria como la Copa Davis, respiró aliviado luego de la primera edición de las Finales, en la Caja Mágica de Madrid, aunque siendo consciente de que hubo diversas fallas en la programación y que deberán hacer modificaciones para la próxima temporada. "Me quedo con el alma del torneo", añadió el defensor catalán, remitiendo a las emociones vividas durante la semana de competencia que terminó coronando a España. "El tema de los horarios es algo que lo vamos a trabajar para que en el futuro sea mejor", reconoció el esposo de Shakira, aventurando la chance de añadir una cancha más a las tres que se utilizaron en la Caja Mágica. Vale destacar que la nueva Copa Davis tiene, además, que competir con la ATP Cup, una nueva competición por equipos que comenzará en enero, en Australia, y cargará aún más el calendario. La Copa ATP, además, entregará puntos para el ranking, algo que la Copa Davis no.