Sin contacto por la transición

BUENOS AIRES, 26 (NA). - A dos semanas del traspaso del poder, el Gobierno aseguró que aún no tuvo "noticias" sobre el equipo del presidente electo Alberto Fernández y espera que la transición se concrete "en la última semana" de gestión del presidente Mauricio Macri.

Así lo indicó el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien ofició de vocero de la reunión de Gabinete que encabezó Macri en la Casa Rosada, junto al vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra.

"No hemos tenido noticias" sobre quiénes están a cargo del proceso de transición en representación del mandatario electo, indicó Garavano.

"Suponemos que será en la última semana y eso habilitará que se pueda hacer esta transición que nosotros entendemos que es muy importante porque el Estado sigue", destacó el titular de la cartera de Justicia.

En ese contexto, Garavano dijo que en estos cuatro años de gobierno de Macri se avanzó en "materia institucional" y en "infraestructura".

Afirmó, además, que ahora se está en una "etapa en condiciones de generar una época de crecimiento, de trabajo y de desarrollo".

Por su parte, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, reiteró que cada Ministerio está llevando a cabo la recopilación de las acciones de gobierno que serán presentadas a Fernández, pero no definió en qué contexto se lo hará.