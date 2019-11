Masivas marchas en todo el país en contra de la violencia de género Policiales 26 de noviembre de 2019 Redacción Por DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Masivas movilizaciones se desarrollaron ayer en diferentes ciudades del país por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en reclamo por el fin de la violencia de género, los femicidios y transfemicidios.

Además, este año se agregaron los pedidos de "alto a la tortura sexual en el Continente", "No al Golpe de Estado en Bolivia", y "Solidaridad con el pueblo chileno".

En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones que participaron de la manifestación marcharon hacia la Plaza de Mayo con el lema "Impunidad: La violencia sexual es violencia política".

El colectivo "Ni una Menos" había convocado a participar de las movilizaciones a través de un comunicado, en el que expresó: "Este 25N, Día Internacional de Lucha por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, los feminismos latinoamericanos salimos a la calle contra el golpe en Bolivia y contra el terrorismo de Estado en Chile".

Y agregó: "La violencia sexual es violencia política contra quienes hacemos frente al neoliberalismo, su sistema de endeudamiento, obediencia y explotación, y experimentamos, inventamos o recuperamos formas de encontrarnos que encienden el deseo, y la necesidad de otra vida".

A su vez, en un escrito leído en la concentración, también hicieron referencia al pedido por el aborto legal, seguro y gratuito en el país y exigieron la aplicación en todo el territorio del Protocolo por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

"Exigimos la aprobación en el Congreso del proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con el acompañamiento y apoyo de todo nuestro movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y de la mayoría social que ya conquistamos en las calles", indicaron.



EN EL INTERIOR

En la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, la marcha prevista se reprogramó para el 2 de diciembre por razones climáticas.

A su vez, se llevaron a cabo manifestaciones en Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Chubut, Salta y Tucumán, entre otros puntos del país.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en memoria de los asesinatos de las hermanas Mirabal en 1960, en República Dominicana.





DATOS SOBRE

FEMICIDIOS

Respecto a las estadísticas en la Argentina, según datos aportados por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", 15 mujeres fueron asesinadas en menos de un mes.

El relevamiento, dado a conocer en los últimos días, señala también que entre el 1° de enero de este año y el pasado 20 de noviembre hubo 290 femicidios, de los cuales el 84% fue cometido por hombres conocidos y del círculo íntimo de la víctima.

Esta cifra es más que alarmante, ya que el número de femicidios ya alcanzó a los ocurridos en 2016, está a dos de los 292 de 2017 y superó ampliamente a los 281 de 2018, cuando aún faltan 36 días para que finalice el año.

En el informe, que fue elaborado a través del análisis de medios de comunicación gráficos y digitales de todo el país, se indicó que una mujer fue asesinada cada 26 horas; y que 202 niños y niñas perdieron a sus madres en contexto de violencia de género.

En tanto, el trabajo detalla que el 23% de los femicidios fueron cometidos contra mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, de las cuales en un 70% fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.