Valdés cuestionó la posición de la Iglesia

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ex embajador en El Vaticano, Eduardo Valdés, le respondió a la Iglesia, que lo cruzó por sus dichos sobre el aborto, y consideró que los obispos "se equivocan" al sacar un comunicado.

"El Episcopado se dejó llevar por lo escrito y hubiera estado bueno que me llamen por teléfono", afirmó Valdés.

El diputado del Parlasur se expresó así luego de que la Iglesia saliera a cruzarlo por haber dicho que el aborto "va a ser ley y Francisco, aunque no esté de acuerdo, va a entender cómo marcha el mundo".

"Nadie puede hablar en nombre del Papa", advirtieron los obispos ayer. Al respecto, Valdés señaló: "Me sorprende el documento de la Conferencia Episcopal. Está claro que no me escucharon, leyeron el diario La Nación".

"Cuando se saca un comunicado se debe leer todo lo que se dice y más viniendo de una persona que se caracteriza, por lo general, de defender a Francisco incondicionalmente", expresó el dirigente cercano a Alberto Fernández.

A su entender, "se equivocan, ponen en un lugar a la Iglesia donde el Papa jamás la hubiera querido poner. Crear una grieta en este momento con Alberto Fernández y la Iglesia no le hace bien a nadie y mucho menos a la sociedad Argentina", evaluó Valdés.