Aguad y Bullrich en la mira de Agustín Rossi Nacionales 26 de noviembre de 2019 Redacción Por NO FUERON GESTIONES "PARA DESTACAR"

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El jefe del interbloque kirchnerista, Agustín Rossi, afirmó ayer que las gestiones de los ministros salientes Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) no fueron "para destacar", ya que "han tenido una performance muy mala, muy crítica".

"No me parecen que hayan sido gestiones para destacar", respondió Rossi al ser consultado por el accionar de los ministros salientes y precisó: "Tuvieron una performance muy mala, muy crítica. Aguad ha tenido una performance muy desafortunada cuando fue la crisis del ARA San Juan".

Rossi dijo que no tiene "una valoración positiva sobre lo que ha hecho Aguad frente al Ministerio de Defensa".

El actual legislador, quien suena como posible ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fernández, reconoció: "Hoy tenemos Fuerzas Armadas disciplinadas y comprometidas con el proceso democrático, pero siempre hay que afianzar la conducción civil de la Defensa".

"Las Fuerzas Armadas en Argentina, desde la recuperación de la democracia, han estado muy disciplinadas a la conducción civil. Hay que seguir transmitiéndole a las Fuerzas Armadas que el que define la política de la Defensa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no es el jefe del Ejército, sino que es el presidente de la Nación", expresó Rossi.

"Queda reservado para los jefes militares la formación, el reclutamiento, la instrucción, el aprovechamiento logístico para que puedan desarrollar los objetivos. Para nosotros es una política reactiva, solamente reaccionamos ante una agresión externa", concluyó.