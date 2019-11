D'Elía pidió marchar a Comodoro Py

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El dirigente social Luis D'Elía, preso hace nueve meses en el penal de Ezeiza, convocó a marchar a Comodoro Py para "exigir la libertad" de los "presos políticos" y remarcó que Néstor Kirchner no los "hubiera dejado tirados".

"Hoy cumplo 9 meses preso en la cárcel de Ezeiza por decisión de la embajada de Estados Unidos y (Mauricio) Macri. Estoy seguro que Néstor Kirchner no nos hubiera dejado tirados, expresó D'Elía en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "El, personalmente, hubiera encabezado la lucha por la libertad de todos los presos políticos".

A la vez, el ex líder piquetero le pidió a "todos los dirigentes sociales, sindicales y políticos que no miren para otro lado".

"Les pido que el 28 nos movilicemos masivamente a Comodoro Py, a las 11:00 de la mañana, a exigir la libertad de todos los compañeros y arrancarle la careta a los jueces que implementaron el lawfare en la Argentina", sostuvo.

D'Elía quedó preso el pasado 25 de febrero en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena a tres años y nueve meses de prisión que le fue impuesta por la toma de la comisaría 24 de La Boca, ocurrida en 2004.

Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 que lo habían condenado rechazaron en esa ocasión su pedido de arresto domiciliario y ordenaron su detención, siendo trasladado esa misma noche al penal de Ezeiza.