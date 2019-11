El balance de gestión del ministro Hernán Lacunza Nacionales 26 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA LACUNZA. El ministro admitió falta de resultados en términos sociales.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Al realizar un balance de la gestión, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, admitió que "los resultados no fueron los esperados" en temas como inflación, pobreza y actividad, aunque pronosticó que el país "tiene posibilidades de crecer" el año próximo.

Junto con integrantes de su equipo, Lacunza estimó que la Argentina retornará a la senda del crecimiento en el 2020, pero lo supeditó a las políticas que pueda implementar el Gobierno entrante de Alberto Fernández y a la renegociación de la deuda.

El funcionario reconoció que "como toda gestión hubo luces y sombras, pero para dar el debate público damos los datos", al difundir cifras de la gestión económica.

En la sala ubicada en el quinto piso del Ministerio, el funcionario compartió la rueda de prensa con los secretarios de Política Económica, Sebastian Katz; de Hacienda, Rodrigo Pena; de Finanzas, Santiago Bausilli, y la subsecretaria de Hacienda, Milagros Gismondi.

"En términos de bienestar social los resultados no fueron los esperados, como en inflación, pobreza y actividad en general y recesión en tres de los cuatro años de gobierno", graficó el ministro.

Puntualizó que la pobreza creció del 30 al 35 por ciento y afirmó que "es una cifra muy similar al promedio de los 36 años desde la recuperación de la democracia, que fue del 36% y la inflación del 30 al 55%".

"No hemos podido recuperar el umbral de pobreza promedio de los últimos años, que indica que un tercio de la población está en la pobreza", agregó.

Consideró que el nivel de ingresos es "parecido" al de la última década y señaló que el de desempleo "está muy próximo al de fines del 2015".

El ministro consideró que el país tiene posibilidades de crecimiento "en el próximo año", aunque lo condicionó a la renegociación de la deuda y la recuperación del crédito externo y obviamente a las políticas que encare el próximo gobierno".

Consideró que en la discusión sobre la deuda "habrá que poner énfasis más en los plazos que en los montos a pagar" y admitió que los vencimientos en 2020 "tienen un cronograma exigente".

Estimó los vencimientos en algo más de 28.000 mil millones de dólares solo por el capital, sin intereses, con privados y organismos internacionales.

Reiteró que el nivel de deuda "para un país como la Argentina, no es elevado" y sostuvo que "no hay un problema de solvencia, sino de liquidez".

El ministro responsabilizó por el nivel de endeudamiento al anterior gobierno porque tuvo que financiarse el abultado déficit.

"Si hubiésemos encontrado equilibrio fiscal al asumir, la deuda sería el 50,7% del PIB y no el 71,1%", puntualizó el funcionario.

Según el Ministerio, a fines del 2019 la deuda pública habrá aumentado en 74.000 millones de dólares, al pasar de 240.000 millones a 314.000 millones, en los cuatro años de gobierno con un crecimiento del 28%.