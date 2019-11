Punto final para las Inferiores A

La temporada oficial de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su final. El último sábado, con la disputa de la décima y última fecha, finalizaron las Copas y quedaron definidos todos los campeones.

Atlético de Rafaela se quedó con la sumatoria en la acumulada y es el dueño de la Copa de Oro. La “Crema” ganó en todas las categorías.

En la Copa de Plata, Peñarol fue el que mejor terminó en la acumulada, consagrándose en las tres menores (Octava, Novena y Pre-Novena).

En las dos Infantiles que acumulan puntos, Atlético ganó en 2007 y Unión de Sunchales la 2008, en Copa de Oro; mientras que 9 de Julio se quedó con la Plata en 2007 y Peñarol en 2008.

Vale recordar que el próximo viernes 29 de noviembre tendrá lugar, organizada por el Consejo Asesor de Divisiones Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol, la Cena Entrega de premios, la cual tendrá lugar en el salón cubierto Elías David, del club Argentino Quilmes.

A continuación, todos los resultados, los goleadores y posiciones finales de cada una de las categorías.



COPA DE ORO



Quinta División: Ferrocarril del Estado 4 (Ángel Monges, Matías Clemenz, Ignacio Ricciardino y Brian Imfeld) vs Ben Hur 2 (Joaquín Castellano y Hernán Mandrille), Deportivo Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 5 (Juan López, Darío Rostagno x 2, Agustín Soria y Juan Baglione).



Sexta División: Ferrocarril del Estado 1 (Josué Merlo) vs Ben Hur 3 (Juan Ferrero y Agustín Bianciotto x 2), Deportivo Libertad 2 (Mateo Schonfeld x 2) vs Atlético de Rafaela 5 (Gino Albertengo x 2, Juan López y Rodrigo Pittavino x 2).



Séptima División: Ferrocarril del Estado 2 (Lautaro Waiman y Ángel Bonamino) vs Ben Hur 1 (Thiago Comba), Deportivo Libertad 1 (Tiago Avenatti) vs Atlético de Rafaela 0.



Octava División: Ferrocarril del Estado 2 (Rodrigo Pomba x 2) vs Ben Hur 1 (Genaro Comba), Deportivo Libertad 1 (Isaías Benítez y Juan Andrean e/c) vs Atlético de Rafaela 1.



Novena División: Ferrocarril del Estado 2 (Luca Zbrun) vs Ben Hur 0, Deportivo Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez, Gianluca Amadío y Nahuel Bazán).



Pre-Novena División: Ferrocarril del Estado 0 vs Ben Hur 0, Deportivo Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 10 (Pedro Ojeda, Mateo Boidi x 2, Santino Stricker, Agustín Lorenzatti, Ignacio Minighini, Marcelo Albuatti x 3 y Manuel Gómez).



Categoría 2007: Ben Hur 1 (Francisco Viotti) vs Ferrocarril del Estado 2 (Bruno Villarruel y Diego Villarreal), Atlético de Rafaela 8 (Gino Franzetti, Juan Argañaráz x 4, Rodrigo Ballejos, Gian Alleman y Valentino Gandín) vs Deportivo Libertad 0.



Categoría 2008: Ben Hur 1 (Tomas Laurino) vs Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Franco), Atlético de Rafaela 1 (Santino Boidi) vs Deportivo Libertad 0.



COPA DE PLATA



Quinta División: Peñarol 1 (Ezequiel Cabral) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Manuel Grana) vs Brown de San Vicente 4 (Guillermo Ensabella x 2, César Berazategui y Gastón Coronel), Sportivo Norte 1 (Lautaro Monzón) vs Argentino Quilmes 1 (Gian Spósito).



Sexta División: Peñarol 4 (Maximiliano Pandolfi x 2, Adriel Díaz e Iván Clementz) vs Independiente San Cristóbal 0, Sportivo Norte 3 (Jorge Peralta, Owen Escobar y Lautaro Mansilla) vs Argentino Quilmes 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Peñarol 2 (Francisco Santana x 2) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 2 (Lionel Ledesma y Diego Castro) vs Brown de San Vicente 4 (Fabricio Sacco x 3 e Ignacio Fissore), Sportivo Norte 0 vs Argentino Quilmes 0.



Octava División: 9 de Julio 1 (Brian Villafañe) vs Brown de San Vicente 0. A Peñarol y Quilmes les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Peñarol 1 (Nicolás Bork) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mauricio Mansilla), 9 de Julio 0 vs Brown de San Vicente 0, A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Categoría 2007: Independiente San Cristóbal 0 vs Peñarol 0, Brown de San Vicente 2 (Franco Basset y Felipe Varisco) vs 9 de Julio 2 (Uriel Cabrera y Juan Ante). A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Independiente San Cristóbal 0 vs Peñarol 2 (Ezequiel Armenta y Benjamin Zanabria), Brown de San Vicente 0 vs 9 de Julio 6 (Ademar Romero, Thiago Bastida, Gastón Bou x 3 y Nicolás Galvalisi), Argentino Quilmes 1 (Lautaro Valiente) vs Sportivo Norte 2 (Gabriel Feulien y Thiago Stéfano).