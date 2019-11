“En algunas canchas pasan estas cosas, se hace muy difícil”

La bronca en Atlético de Rafaela aún persiste. Y perdurará, por lo menos hasta el próximo lunes cuando salga a enfrentar a Chacarita en su última presentación en casa, cierre el 2019 y ponga la cabeza a enfriar en las vacaciones. Calentura por todas partes en la ‘Crema’, que se volvió del Bajo Flores con una sensación amarga luego del 0-1 ante el Deportivo Riestra, pero más allá de la derrota, la actuación del árbitro Llobet terminó perjudicando a los de Walter Otta, así lo sienten todos.



“Lo bueno de todo esto es que no lo vimos sólo nosotros, lo vieron todos”, expresó el Reinaldo Alderete, que luego sumó: “A veces, en algunas canchas pasan estas cosas, más en este torneo, se hace muy difícil”. Así y todo, el mediocampista, se mostró cauteloso en sus declaraciones y convencido del camino que deben tomar: “Hay que seguir trabajando, otros tienen que encontrarle la vuelta, nosotros tenemos que trabajar y dar lo mejor por Atlético”.



La ‘Crema’ tuvo un gran primer tiempo, en donde no pudo convertir, pero todo lo contrario en el complemento. En este sentido, Alderete analizó: “Me parece que fue una mala elección en la terminación de las jugadas, no quiero decir que sea responsabilidad de los delanteros ni nada, somos un equipo y todos aportamos lo mejor de cada uno, no estuvimos acertados en ese último toque y después, en el segundo tiempo, ya con el resultado abajo nos costó”.



Sobre el gol en el inicio del complemento, señaló: “Fue una jugada solitaria, desafortunadamente nos convirtieron, fue la primera que tuvieron, y como decía, después nos costó, no seguimos teniendo ese orden y equilibrio que habíamos mostrado y tenido en la primera parte y lo pagamos caro”.



PUSO EN MARCHA

LA ÚLTIMA DEL AÑO



Tras el encuentro del sábado, con derrota ante el Deportivo Riestra por 1 a 0, el plantel de Atlético de Rafaela volvió en la jornada de ayer a los entrenamientos, comenzando así la última semana de trabajo del año.



La “Crema” se prepara para recibir el próximo lunes a Chacarita, por la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, desde las 21hs.



El DT, Walter Otta, deberá hacer –al menos- una modificación en la formación inicial tras la expulsión de Franco Racca.



En esta vuelta a los trabajos, Junior Mendieta e Ignacio Liporace fueron los que se movieron de manera diferenciada, ambos con diferentes molestias físicas tras el cotejo ante Riestra. Llegarán sin inconvenientes al cotejo ante el ‘Funebrero’.