Lifschitz inaugura el Canal Norte, pero sin Castellano

El gobernador Miguel Lifschitz volverá hoy a Rafaela para inaugurar el entubado del Canal Norte, una megaobra que costó algo más de 354 millones de pesos y que beneficiará a 14 barrios. Sin embargo, no participará de la ceremonia el intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien consideró que el proyecto aún no está terminado y que por tanto la inauguración solo responde a una cuestión política. Ambos habían encabezado la apertura de sobres de la licitación para ejecutar el proyecto en febrero de 2017 en la plaza de barrio Italia.

Lifschitz, junto al ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, dejarán inaugurada la obra de entubado del Canal Norte y desagües secundarios en la ciudad de Rafaela que demandó un monto redeterminado de inversión de $ 354.633.209,77 se informó ayer desde el Gobierno provincial. "La cuenca del Canal Norte se extiende con sentido predominante oeste-este, sobre el sector norte de la ciudad y tiene una superficie de 1363,62 hectáreas. Con la obra se mejora la calidad de vida de los vecinos del sector, disminuyendo la peligrosidad que actualmente conlleva la cercanía de sus viviendas con la traza de tan importante canal, en días comunes y de lluvia; y eliminando una fuente de contaminación por basura, líquidos y alimañas", se destacó.

El acto está previsto para las 10.00 hs. en la intersección de las avenidas Italia y Gabriel Maggi. Previamente, a partir de las 9:00, Lifschitz junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué, participarán del acto de inauguración del edificio correspondiente al Anexo del Jardín de Infantes Nº 217 “Olga Cossettini”. Con una inversión de $ 12.887.146, se construyeron 438 m2 de superficie consistente en 3 salas de Nivel inicial con sanitarios y galería, cocina-portería, administración, hall, baño para discapacitados, sala de máquina-depósito. El anexo del jardín de infantes se encuentra en calle Muniagurria sin número, entre Francia y España, de barrio Monseñor Zazpe, por lo que la construcción viene a dar respuesta a una necesidad de salas de 4 y 5 años que tenía ese sector urbano conformado en parte por nuevos loteos.

Tras las dos actividades programadas en Rafaela, Lifschitz seguirá en el departamento Castellanos para recorrer obras en ejecución, como la refuncionalización del Canal Vila Cululú y las rutas 22, cerca de Ramona y 63, en la zona de San Vicente.



CASTELLANO,

DURISIMO

Mientras la transición en la Provincia abrió una grieta que se ensancha cada día más entre Lifschitz y su sucesor, el rafaelino Omar Perotti, Rafaela se convierte en un nuevo escenario de esas tensiones. El intendente Castellano dio ayer sus explicaciones a LA OPINION sobre su ausencia en el acto de inauguración del entubado del Canal Norte que tanto había gestionado desde el 2011 cuando llegó a la jefatura del Gobierno de la ciudad.

"No voy a asistir al acto del Gobernador porque no comparto la necesidad de inaugurar una obra que aún no se termina. No entendemos la necesidad del gobernador Lifschitz de realizar un acto de manera precipitada para inaugurar obras en un canal que no están concluidas al 100 por ciento, y mucho menos comprendemos la urgencia en hacerlo, teniendo en cuenta que en el proceso de proyectar y ejecutar la obra, participó mucha más gente que el Gobernador de la provincia y no son merecedores de tamaño atropello", subrayó sin ocultar su malestar.

Castellano volvió a plantear el tema de la inseguridad. "Creemos que, ya dejados atrás los tiempos de campaña electoral y en pleno proceso de transición de mandos, a la necesaria tarea de facilitar al gobierno entrante toda la información pertinente del estado de la gestión, se suma la indelegable obligación de gobernar hasta el último día, atendiendo los temas que más nos preocupa a los rafaelinos: la seguridad y la emergencia social en todos sus niveles", sostuvo.

"Por otra parte, el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, días atrás reconoció que desde julio no se están pagando los certificados de obra del acueducto. Incluso hubo despidos en una de las UTE y hay serios riesgos por la paralización de las obras. Los rafaelinos no queremos formar parte de esta parodia a la que nos vienen sometiendo sistemáticamente los gobernadores socialistas y las autoridades de Aguas Santafesinas, que como muestra, en noviembre de 2016 decían sin vergüenza que el acueducto 'podía estar construido en 2 años' , sin contar con la bochornosa puesta en escena del año 2015 para los periodistas locales, del entonces ministro (Miguel) Ciancio", disparó con munición gruesa que seguramente tendrá réplica de Lifschitz hoy cuando se encuentre en Rafaela.

Por último, Castellano afirmó que "la sociedad nos pide responsabilidad y gestos que den cuenta de la comprensión de cuáles son las prioridades que se nos demandan y es en ese sentido que elegimos para este lunes seguir trabajando, en la gestión de lo coyuntural y planificando la gestión que arranca con el cambio de autoridades" a la vez que remarcó: "Lo hacemos convencidos de que es lo que corresponde, lo que necesitamos y lo que nos piden nuestros vecinos y vecinas".