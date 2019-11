El Bosque disfrutó su primer festejo barrial

Este domingo, se realizó en el barrio El Bosque el programa Festejos Barriales organizado por la Municipalidad de Rafaela.



El encuentro se llevó a cabo en el espacio público ubicado en calle Constitución al 2600 (entre Juana Azurduy y Doris Giuliani). Allí, los habitantes del sector celebraron su primer festejo barrial con música en vivo a cargo de Lilu Galetti - Anto Báscolo (Fatality Show) y Ale Delbono. Además el show de Los Equilibristas, muestra de artesanías, propuestas gastronómicas y, para los más chiquitos, castillos inflables y un circuito de aprendizaje sobre conducción y normas de tránsito.

Hace unos días el barrio El Bosque, referencia inevitable al Bosque Educativo Municipal “Norberto Besaccia” que se ubica en esa área, fue forestado en dos espacios verdes. Con relación a esto, el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti comentó: “En el sur del barrio, el Municipio destinó una superficie importante para la conformación de una plaza. En ese lugar, en un trabajo conjunto con los vecinos, su Comisión Vecinal y la Secretaría realizamos la forestación a manera de puntapié de un proyecto que se hizo en colaboración entre los profesionales del Estado local y del barrio”.

“Esta articulación le da un sentido de pertenencia y, al mismo tiempo, de cuidado de cada espacio por parte de los propios vecinos. Este barrio tiene una característica especial y es que lo habitan familias jóvenes”, finalizó el funcionario.



FELICES

El joven barrio recibió con algarabía este evento al que asistieron familias completas con la compañía de mates y sillones para disfrutar de una jornada al aire libre y a pleno sol.

Feliz por el acontecimiento, la presidenta de la Comisión Vecinal, Magalí Oggero dijo: “Estamos muy contentos porque hace un tiempo que venimos organizando el festejo junto a la Municipalidad. Vino mucha gente y nuestras expectativas se están cumpliendo. Queríamos que la gente disfrute, pase un buen momento en familia y se logró”.

“El barrio se sigue expandiendo hacia el sur. Este es un sector en donde todos los fines de semana circula mucha gente de otros barrios porque disfrutan de los espacios verdes que hay. Tenemos mucha comunicación con los vecinos y ellos nos van volcando sus inquietudes, sus dudas, sugerencias y nosotros hacemos de nexo entre la Municipalidad y ellos. En ese sentido, estamos encaminando muchas cosas. Como vecinos e integrantes de esta comunidad, estamos muy contentos con nuestro barrio. Somos familias jóvenes que realmente nos sentimos muy cómodos viviendo acá”, manifestó.

Por su parte Mariano Suárez, tesorero de la comisión, comentó que “el barrio es nuevo, como comisión nos conformamos hace poco más de un año y las proyecciones a futuro son muchísimas pero estamos en marcha. Hace poco logramos el arbolado de la futura plaza y la laguna de retardo con la colaboración del Municipio y de los vecinos. Falta mucho, pero con el tiempo lograremos todo lo que necesita el barrio”.



EXPERIENCIA

PARTICULAR

Antonela Báscolo vivió una experiencia particular ya que, además de formar parte de Fatality Show (formó parte de uno de los espectáculos musicales de la tarde), vive en el barrio. Al respecto, comentó que “hace un año vivo en El Bosque y la experiencia de formar parte, como artista y vecina, en la primera fiesta barrial es hermosa. Vinieron los artesanos, hay gastronomía y, sumado a los espectáculos musicales, se puso muy linda y la gente acompañó”.

“El barrio tiene una comisión increíble, con mucha fuerza. Tenemos un grupo en el que siempre nos mantienen informados, al tanto de todas las novedades respecto al barrio. Me encanta este barrio. Es muy familiar. Mi expectativa es que siga creciendo y llenándose de familias jóvenes”.

En la organización del festejo participaron la Secretaría de Cultura, la Coordinación de Vecinales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Participación, y la Comisión Vecinal de barrio El Bosque.