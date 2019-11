Marco Lavagna al INDEC y Nielsen puede ir a YPF

BUENOS AIRES, 25 (NA).- Marco Lavagna asumirá al frente del INDEC durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de mantener la independencia del organismo oficial de estadísticas recuperada durante la gestión de Jorge Todesca.

Así lo confirmaron ayer dirigentes cercanos a la próxima administración que asumirá el 10 de diciembre próximo.

Fuentes consultadas por la agencia NA indicaron que Alberto Fernández observó con buenos ojos la labor profesional desempeñada por Todesca al frente de un organismo que estuvo intervenido durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Un dato: el presidente electo tiene en su equipo de colaboradores a Cecilia Todesca, hija del actual titular del organismo.

El objetivo será profesionalizar y ampliar la tarea del INDEC, y para ello Fernández eligió al hijo de Roberto Lavagna, con quien compitió en las últimas elecciones pero a quien querría mantener como hombre de consulta durante su Presidencia.

Fernández se inclina así por un economista de alto perfil que no integra el Frente de Todos, desde habían surgido varios interesados en tomar el control del organismo que, entre otros índices, difunde la inflación, la pobreza y el desempleo.

Al colocar a Marco Lavagna al frente del INDEC, Fernández también buscará dar una señal a los inversores de que la Argentina no volverá a caer en la tentación de manipular las estadísticas oficiales, como ocurrió durante el kirchnerismo.

La intervención del INDEC, ejercida a partir de 2010 por el otrora poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le hizo perder prestigio al organismo y derivó en juicios millonarios contra el país que aún se ventilan en tribunales de Nueva York.

Una de esas demandas está vinculada con la supuesta manipulación de la tasa de crecimiento de la economía para evitar el pago del bono Cupón PBI a los inversores.

Cerca de Marco Lavagna dijeron que el futuro presidente le garantizó "total autonomía" en el manejo del organismo.

Fernández lo considera un economista "muy preparado" y dice tener muchas coincidencias con el futuro titular del INDEC.

El próximo Gobierno avanzaría con la idea de dotar cada vez de mayor autonomía al INDEC mediante una ley del Congreso.



CHANCES DE NIELSEN

De renegociar la deuda a hacerse cargo del ambicioso plan para convertir a Vaca Muerta en la salvación argentina, el futuro de Guillermo Nielsen en el gobierno de Alberto Fernández comenzará a definirse en los próximos días.

El futuro presidente dijo que lo quiere tener "cerca", pero nunca dio demasiadas pistas sobre el rol que ocupará el hombre al que le tocó renegociar el primer canje de deuda durante el gobierno de Néstor Kirchner, en su rol de mano derecha del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna.

En las últimas horas ganó consenso en el futuro equipo de gobierno que Nielsen podría finalmente asumir al frente de YPF, para manejar desde allí los destinos de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo y gas no convencional del mundo.

"La energía está ahí, pero hay que sacarla, y Nielsen viene estudiando desde hace meses como atraer las inversiones necesarias para hacerlo", dijeron fuentes cercanas a los equipos técnicos de Alberto Fernández.

Así, a la casi segura confirmación de Nielsen en YPF se suma a la decisión de ubicar a Matías Kulfas al frente del Ministerio de Producción; a Miguel Pesce en el Banco Central, con Arnaldo Bocco como gerente de Regulaciones Financieras; y a Mercedes Marcó del Pont en la AFIP.

Siguen en carrera para el Ministerio de Economía el economista Martín Guzmán, residente en Nueva York y muy cercano al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y Cecilia Todesca Bocco, del Grupo Callao.