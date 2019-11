“Lo vieron todos menos él” Deportes 25 de noviembre de 2019 Redacción Por Walter Nicolás Otta, el entrenador de la “Crema”, disparó contra el árbitro Llobet por el claro penal (si es que no hubo dos más) que no le dieron ante Riestra en el Bajo Flores. “Es una cuestión de querer cobrarlo, o animarse”, sentenció.

“Hubo dos penales claros, la mano en el primer tiempo y en el segundo el agarrón a Bonansea, iba a cabecear, es evidente que lo tienen tomado de la camiseta. Lo vieron todos menos el. Es muy evidente el agarrón a Alan, es cuestión de querer cobrarlo, o animarse”. El análisis de Walter Nicolás Otta, entrenador de Atlético de Rafaela, sobre el accionar del árbitro Fabricio Llobet es elocuente.



En la previa al juego del sábado ante el Deportivo Riestra, el DT de la ‘Crema’ ya olfateaba algo. “Ojalá no pase nada raro y tengamos la posibilidad de sumar de visitante”, había apuntado. Y en relación a ello, tras el 0-1 en el Bajo Flores contó: “Cuando digo eso es porque se viene dando sistemático a lo largo del torneo, no es llorar, este equipo debería tener algunos puntos más que nos sacaron injustamente, el de hoy (por el sábado) fue penal”.



La decepción en el vestuario visitante es total. Atlético mereció llevarse algo de su visita a Riestra pero se vuelve con las manos vacías y un panorama complicado en cuanto a sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Argentina. Y en relación al ‘clima tenso’ Otta señaló: “Estamos con la calentura lógica del penal no cobrado, fue mano. Le voy a protestar si nos cobraron tres penales igualas por mano, cuál es el criterio. Cuando te toca y cuando no. Cada árbitro dirige como quiere y de la manera que lo siente, no hay unanimidad de criterios y eso te desconcierta, no sabes que hacer o protestar”.



En relación al análisis futbolístico de su equipo, Otta declaró: “Hicimos un muy buen primer tiempo en donde fuimos superiores, nos equivocamos, no pudimos terminar de definir, con un error ellos abren el partido, después fue todo cuesta arriba, se metieron atrás, quisimos entrar por todos lados y no pudimos, lo que más bronca nos da es haber sido tan superiores en el PT, tener situaciones y no poder convertirlas”. Y luego sumó: “ Sabíamos que era un equipo que si te hace el gol primero se cierran mucho atrás, hacen tiempo, tienen sus formas, los hemos enfrentado muchísimos años desde la B Metropolitana a esta parte y sabemos lo que es, no es criticable porque cada uno tiene las armas que tiene, nosotros tratamos de buscar por todos lados, con los cambios, por afuera, por adentro y lamentablemente no pudimos empatarlo. Tuvimos situaciones, la que saca el arquero por arriba, la que tiene Quinteros que si se tira a lo mejor cobraba penal. La realidad es que en el PT tendríamos que haber liquidado el partido nosotros. Después con el gol de ellos se nos complica, nos cambia todo, lo tuvimos que ir a buscar, ellos se metieron atrás, y no lo pudimos encontrar”.



El conjunto albiceleste parecía tener controlado el partido, pero el gol a los pocos minutos del inicio del complemento torció el rumbo de la historia. Sintió el golpe.

“Era impensado después del PT que habíamos hecho. No lo esperábamos. Creo que nos golpeó un poco. Después ellos se defendieron, se metieron atrás, hicieron tiempo, cada uno tiene sus armas y no se critica, Riestra tiene un entrenador al cual apreciamos mucho, pero cada loco con su tema”, expresó Otta. Luego argumentó: “Nos equivocamos los caminos, no pudimos entrarles nunca, la realidad es que se metieron bien atrás. Cuando las tenés hay que convertir porque después sino sufrís”.



Por último, y en relación a lo complicado que quedó Atlético en pos de cumplir con su objetivo de clasificarse a la próxima Copa Argentina, Walter Otta señaló: “Hay que ganarle a Chacarita el lunes y después veremos cómo quedamos. Nosotros todavía pensamos que podemos clasificarnos, vamos a ganar y vamos a clasificarnos”.