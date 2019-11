Programas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad

A través de su Centro el INTI ofrece gratuitamente en todo el país capacitaciones para que funcionarios y profesores de escuelas técnicas puedan transmitir los conocimientos adquiridos para fabricar dispositivos simples como por ejemplo calzadores, abrocha botones, un dispositivo para que no se caigan los bastones, y muchos más.

Otros que no son tan simples como por ejemplo Sillas de ruedas, postulares, andadores. Aro Magnético para que pueda ser instalado en todos los lugares públicos y así permitir que las personas hipoacúsicas puedan escuchar con fluidez.

Rafael desea visibilizar la actividad y proyectos que tiene desde su Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI

Por ejemplo hace años que se educaron a miles de funcionarios en el interior para fabricar el Aro Magnético.Es una gran lucha concientizar a los funcionarios de las provincias que se los instalen en todos los espacios públicos, aulas de colegios primarios, secundarios, universidades, restaurants, estudios de TV, radios, etc... para poder darles a los niños y adultos con problemas auditivos la posibilidad de tener una vida lo más normal posible. Este aro actualmente lo están fabricando más de 600 escuelas técnicas en todo el país y se están capacitando a funcionarios del interior para que puedan seguir con este programa, pero aún falta mucha difusión. También está la necesidad de que se conozca el cartel oftalmológico desarrollado por el INTI para que las escuelas primarias de todo el país puedan evaluar en forma primaria a los niños y así detectar aquellos que tienen problemas para enviarlos a un oftalmólogo.

Y por otro lado le gustaría comentarles que a partir de noviembre existirá en el país una nueva tecnología robótica desarrollada por un equipo de científicos iberoamericano, que será única a nivel latinoamericano y que permitirá mejorar significativamente la calidad de la recuperación de personas paraplégicas. Se presentará a través de un Congreso al que asistieron representantes mundiales de la temática el 20, 21 y 22 de este mes.





Rafael Kohanoff nació en Colonia Dora (Santiago del Estero), en 1925, aunque se crió en Charata, Chaco. Séptimo hijo de un matrimonio de ucranianos, a los 23 años se recibió de Ingeniero Químico en nuestra Casa de Estudios.

De su extensa carrera profesional, se destaca la creación de más de 10 empresas privadas (entre ellas, la célebre fábrica de calzado Skippy), la exportación de tecnologías a América latina, la colaboración en distintas gestiones de gobierno y la dirección del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) entre 1972 y 1974. A los 77 años, Rafael decidió volver al INTI. Hoy, con casi 94, dirige el Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTI. “Estamos haciendo algo revolucionario: juntar la tecnología, la salud y la educación para ser partícipes en la construcción de este país, para mejorar la vida de todos, y para volver a recuperar la participación de las pymes en el producto bruto. En el país existen más de 4 millones de personas con discapacidad y para ellos trabajamos”

Reconociendo que su principal aprendizaje fue haber encontrado el sentido de la vida en ayudar al otro, Kohanoff ha sido distinguido a nivel nacional e internacional en numerosas oportunidades. Entre las distinciones recibidas se desatacan la Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” otorgada por la Honorable Cámara del Senado de la Nación; la designación como “Mayor Notable” por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; “Porteño Mayor Destacado 2012” por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires; Distinción al Merito, otorgado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco; “Orden del Commendatore”, otorgada por el gobierno de Italia; Medalla de “Merito Internacional Profesor Darcy Ribeiro”, por la Cámara Municipalidad de Montes Claros – Brasil; “Medalla al Merito”, otorgada por Confederación Interamericana de Ingenieros Químicos, en Montreal, Canadá, entre otras.

"Me asignaron la misión de darle la mayor visibilidad a su obra para que se tome conciencia a nivel nacional e internacional de las posibilidades que existen para mejorar la calidad de vida de las personas tanto con alguna discapacidad como de los adultos mayores, y que éstas continúen más allá de todo".