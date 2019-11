Segunda edición anual de la Arcade Game Jame Locales 25 de noviembre de 2019 Redacción Por A través de los alumnos de la Licenciatura de Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF) se realizaron dos jornadas de 12 horas de “trabajo bajo estrés” para poder desarrollar un videojuego que fue expuesto en un arcade, creado para la ocasión.

La Licenciatura de Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital y Producción de Videojuegos de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF), es una de las más innovadoras y que generan un gran impacto no solo en la ciudad, sino a nivel nacional y de Latinoamérica.

En esta oportunidad y como ya lo habían hecho en 2018, la semana pasada se concretó la segunda edición anual la Arcade Game Jame que consiste en una competencia llevada a cabo por diez equipos conformados por alumnos de la UNRAF, en donde ellos debían crear sus propios videojuegos.

“Esta es la segunda edición de lo que llamamos Arcade Games que traducido es construir juegos en un desafío que dura 72 horas para un fichines, que es el viejo formato de videojuegos. El primer día se entrenó a los chicos en una tecnología específica y las dos jornadas siguientes se trabajó en el desarrollo de una idea en tiempo crítico y luego se cerraron los proyectos y se exhibieron en la plaza 25 de Mayo donde la gente pudo pasar, probarlos y votar el que más le gustó”, explicó Andrés Rossi, Director de la Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de UNRaf.

Rossi dijo que el objetivo principal de este evento es “que si estamos generando productos no es que uno conoce más o menos que otro sino que es la gente la que debe decir que videojuego le gustó más y de esta manera entrenamos a los chicos a tomar decisiones en tiempo crítico, trabajar bajo estrés y tener el desafío de saber a su manera lo que es un lanzamiento al mercado que es en definitiva el que te hace exitoso o no”.

El rol del público en la Arcade Game Jame es fundamental porque es el que determina que equipó ganó, porque la gente vota lo que le gusta, al igual que sucede con otro tipo de productos donde de acuerdo al comportamiento del usuario o consumidor una marca es más aceptada o no.

“Este es un evento complejo de armar y los chicos lo tomaron muy bien y respetaron en todo momento este formato que hasta donde sabemos es único en Latinoamérica. Mucha de la experiencia de la carrera sólo está presente para asistencias puntuales, en su mayoría son los alumnos de 1º y 2º año los que se abocaron en esta competencia, donde aprenden lo que es generar un producto por más que sea pequeño, porque en general a uno no lo educan para cerrar un proyecto con todo el estrés que eso significa y esto se aplica a todos los aspectos de la vida diaria”, señaló Andrés Rossi.



EL IMPACTO DEL EVENTO

“Para mí como director de la Licenciatura todo esto que se construye es increíble, hay un salto y una evolución como personas porque es toda una etapa de entrenamiento y a uno no lo suelen entrenar para lidiar con toma de decisiones bajo estrés y desde temprano en una carrera. Esto es lo que ocurre, estamos en una industria muy competitiva y hay un dicho dentro de la industria nuestra que es que los juegos no se terminan, se lanzan y a uno siempre le queda algo por hacer y poder estar preparado parta decir esto es hasta acá y acá termina y cumplir con la métrica es muy importante, más allá de todas las emociones que pasan en el medio”.