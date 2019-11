Se presentó el proyecto de Kaizen Tango en Rafaela Locales 25 de noviembre de 2019 Redacción Por Fue el viernes por la tarde en instalaciones del Instituto Tecnológico Rafaela donde expertos japoneses junto a profesionales de INTI brindaron detalles sobre el desarrollo y los alcances de este proyecto que viene desarrollándose a nivel nacional.

PROTAGONISTAS. Con la presencia de expertos japoneses y representantes de INTI-Rafaela, se realizó la presentación del proyecto para empresas e industrias de nuestra ciudad y la región.

El Proyecto Kaizen Tango es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Producción, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para fortalecer la industria nacional a través de la asistencia técnica a PyMES, aplicando el método KAIZEN.

Como órgano ejecutor, el INTI introduce en las PyMES nacionales esta filosofía fuertemente arraigada en la industria japonesa y, de este modo, se constituye como el organismo público de referencia en materia de transferencia de tecnologías de gestión al sector productivo, no sólo a nivel nacional sino también en países de América Latina, el Caribe y África. El viernes por la tarde con la presencia de expertos japoneses y representantes de INTI-Rafaela, se realizó la presentación del proyecto para empresas e industrias de nuestra ciudad y la región.

“Este programa que estamos lanzando hoy se va a trabajar el próximo año y se llama Kaizen-Tango y lo trabajamos junto a JICA que es una institución japonesa. El programa tiene una duración de 5 años aquí en Argentina y bueno el año próximo Rafaela será sede, así que esta reunión es para empezar a diagramarlo”, señaló Alejandro Gariglio, profesional del Área de Tecnologías de Gestión de INTI Rafaela.

“Lo importante es que conseguimos relacionarnos con Japón, hace muchos años que estamos trabajando con expertos japoneses dentro de INTI y también nosotros hicimos una capacitación allá así que seguimos juntos y seguimos trabajando con las pymes para ayudarlos a mejorar la productividad en tiempos difíciles, acercándoles profesionales de nivel japonés para que puedan ayudar a nuestros empresarios a desarrollar herramientas de mejora de la empresa”, señaló.

Por su parte Ayelén Richard, de INTI Buenos Aires manifestó la satisfacción por este accionar de la ciudad y explicó que la cooperación internacional siempre da valor agregado y este proyecto en particular tiene como objetivos centrales mejorar la competitividad de las empresas para que sean más eficientes en el día a día.

Al referirse a la respuesta que viene teniendo este proyecto la representante de INTI Buenos Aires manifestó que “en general tenemos muy buena respuesta como siempre, para algunas pymes esto es nuevo y para otras no porque ya vienen trabajando, pero quizás al principio cuando no se entiende bien de qué se trata da un poco de resistencia, pero después cuando se empiezan a ver los resultados y se empieza a ver que tiene muy buenos impactos en las empresas nos solo a nivel productivo sino a nivel de los equipos, de la interacción y la sinergia que se crea logramos tener muy buena aceptación y muy buenos resultados; allí están contentos y satisfechos“.

Al hablar del valor agregado que esta experiencia internacional proporciona los directivos de INTI señalaron que “en realidad está bueno ver y hacer la comparativa de esta herramienta que ya es algo tan instalado allá en Japón y observar cómo se hace allá y qué factores de éxito ellos tienen en cuenta. Lo más importante es que las empresas se dan cuenta que lo pueden aplicar en Argentina y que deja de ser algo como lejano y misterioso el cómo se hace y lo empiezan a aplicar perfectamente en las empresas cuando hay un equipo decidido y una dirección que acompaña”.



DE QUE SE TRATA EL PROYECTO

KAIZEN es una palabra japonesa que se traduce como “mejora continua”. Más que una metodología o herramienta para aumentar la competitividad de las empresas, es una filosofía de trabajo. El principio rector de esta filosofía es que una serie de acciones pequeñas pero continuas, producirán mejoras más efectivas y viables que un solo cambio grande, identificando aquellas actividades que nos hacen perder productividad y atacándolas en el momento. Para aumentar la productividad, la calidad y las condiciones laborales en la industria, el KAIZEN debe trabajarse día a día involucrando a todos los que participan de las empresas en sus diferentes niveles de intervención, desde la gerencia hasta los operarios.