Día de la eliminación de la violencia contra la mujer
25 de noviembre de 2019
Se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas, al ser discriminadas por su género.

Al conmemorarse hoy el Día de día de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Asociación Civil Florentina Rafaela emitió un comunicado repasando algo de historia, que se remonta al año 1981, en en Bogotá, Colombia, donde se celebró el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Allí se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres en la República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Más tarde, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional.

La Asociación local, presidida por Soledad Comini, destacó que "la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más grave y extendida en las distintas sociedades. Es una de las consecuencias más trágicas de ésta sociedad patriarcal que naturaliza la desigualdad de género", emitieron.

En Argentina, durante el período 1 de enero al 20 de noviembre del 2019, se ha registrado en promedio 1 femicidio cada 26 horas y 202 hijas e hijos quedaron sin madre. 290 femicidios en total.

"Para promover una vida libre de violencia es imprescindible la implementación de la Ley Micaela, capacitación obligatoria en la temática de género y violencia hacia las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías; y que el Estado se comprometa firmemente con un presupuesto acorde, políticas activas y la separación inmediata de funcionario y/o empleado que tenga una denuncia sobre violencia de género. No es un día para celebrar sino para conmemorar, es por eso que desde la Asociación Civil Florentina hemos dejado folletería informativa en los Supermercados Pingüinos para que pudieran estar al alcance de toda la sociedad", marcaron.

Si sufrís violencia de género o conoces a alguna mujer que sea víctima, pedí ayuda, llama al 144 y denuncia, no estás sola!