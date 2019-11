Ben Hur le apunta otra vez al ascenso Deportes 25 de noviembre de 2019 Por Mario Cabrera Luego de haber estado muy cerca en las últimas temporadas, Carlos Trullet y la dirigencia vuelven a apostar muy fuerte para el próximo TRA. Para ello ha sumado jugadores de jerarquía con pasado en primera división como Martín Zbrun, Joel Sacks y Emir Izaguirre, aunque no se descartaría que lleguen más nombres importantes, como el de Marcos Quiroga.

Ver galería 1 / 4 - FOTOS JORGE BARRERA “MELLI” ZBRUN. El defensor rafaelino proviene de Cipolletti. MAS REFUERZOS. El defensor Joel Sacks, el delantero Emir Izaguirre y el arquero Laureano Rustton (llegó hace unos meses proveniente de Achirense).

Para el Regional Amateur 2020 que se viene, que en principio estaría arrancando sobre finales de enero o principio de febrero, Ben Hur vuelve a tener otra vez la vara alta. Después de las últimas frustraciones en los últimos años, esta vez Trullet y compañía tratará de lograr el tan ansiado ascenso al Federal A, y para ello, se ha apostado en traer jugadores de jerarquía y experiencia en Primera, tales los casos del ex Atlético y Olimpo y Libertad, Joel Sacks y de Emir Izaguirre, ex Colón, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero que regresó al club tras 2 años. Y sorpresivamente, el que se sumó en los últimos días fue otro ex jugador de la Crema, el defensor Martín Zbrun (34), de mucha experiencia en la élite y en el ascenso argentino. “Contento con esta posibilidad de estar en Ben Hur y trabajando duro estos días hasta que comience la pretemporada y poder trabajar a la par de mis compañeros y ganarme un lugar, después, dentro del equipo. Mi último paso se dio en Cipolletti hasta junio de este año, y después estuve parado porque no pude arreglar en ningún lado. Regresé a la ciudad, hablé con Carlos Trullet y obviamente eso fue fundamental a la hora de tomar una decisión. Lo conozco de nuestro paso por Atlético se cómo trabaja, la clase de persona y técnico que es y no dudé con esta posibilidad de venir a Ben Hur. También esta Joel (Sacks), con quién estuvimos juntos en Atlético, y conozco a varios chicos del plantel. En este sentido, creo que la adaptación va a ser rápida. Ahora hay que ponerse bien para encarar un torneo que es muy difícil y competitivo”, afirmó el Melli ante LA OPINION acerca de esta nueva etapa en la BH, quién luego agregó que “el mercado hoy en día está un poco parado y no había nada concreto. Se dio esta chance de tratarse de un equipo de Rafaela, donde uno también quiere estar en la ciudad un poco más tranquilo, ya que tengo mis hijos que van a la escuela y había que darle una estabilidad a ellos. Esperar hasta diciembre por ahí iba a ser más duro y más si no salía nada formal, así que opté por Ben Hur y agradezco la posibilidad que me dio el club, el técnico y su gente por haber confiado en mi”.

Son varios ex jugadores de Atlético que han venido a aportar su experiencia a Ben Hur en los últimos tiempos, como Ezequiel Medrán y Darío Gandín, entre otros. Y el del Melli Zbrun es uno más. “Más que nada, uno viene a aportar eso, la experiencia además de entrenar con la seriedad que se merece y el profesionalismo que significa llegar a una institución como Ben Hur, que es una de las más importantes de Rafaela y la provincia, donde se merece estar unas categorías más arriba. La intención, según lo que pude charlar con el técnico y la dirigencia, es pelear por el ascenso nuevamente y también uno viene a tratar de aportar su granito de arena para poder lograr ese objetivo”, relató el ex jugador de Instituto, Santamarina, Cobreloa, Chacarita y Sportivo Belgrano.

Se puede decir que esta vez el Lobo tratará de que el ascenso no se le escape, sobre todo con la incorporación de jugadores con un recorrido importante dentro del fútbol argentino. “Seguro. Ben Hur ha estado muy cerca del ascenso en los últimos años y esta vez no va a ser la excepción, y eso también te incentiva y motiva, el hecho de llegar a una institución que se ha acostumbrado a ser protagonista de los torneos en los cuales participa, como la Liga y la Copa Santa Fe. Si dudas que desde lo personal, se trata de un muy lindo desafío”, confió el defensor. Acerca de lo que significará su primera participación en el Regional, el jugador surgido de Ferrocarril del Estado sostiuvo que “es algo nuevo, pero hay que adaptarse. Hoy estamos acá, hay que pelearla y dejar todo dentro de la cancha en cada entrenamiento para llegar de la mejor manera a los partidos. Hay muy buen material y con la llegada de algún otro refuerzo, no tengo dudas que se va a armar un muy buen plantel para poder lograr el ascenso, que es lo que todos queremos. Físicamente estoy bien, porque más allá del parate, uno siguió entrenando y jugando al fútbol con amigos. No es lo mismo, porque lo que se necesita es esto, entrenar e ir sumando rodaje futbolístico”. Por último, hizo una mención sobre su club de origen. “La chance de volver a Ferro siempre está y en este último tiempo estuvo la posibilidad. Uno siempre quiere volver al club donde uno nació, pero hoy surgió esta chance de Ben Hur que es muy importante para mi carrera. Por ahí, esa ilusión se va postergando un poco, pero la idea de volver está y ojalá más adelante se puedan dar las condiciones como para poder regresar a Ferro. Sería lindo para mi y para mi hermano (Matías) poder jugar juntos nuevamente en Los Nogales”.