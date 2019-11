Igualdad de Unión Deportes 25 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por la 13ª fecha del Federal A, ayer Unión de Sunchales igualó 0 a 0 como local en el estadio de la Avenida ante Sarmiento de Resistencia, conducido por el ex Bicho verde Adrián Tosetto. De esta manera, el equipo de Marcelo Milanesse acumula 4 fechas sin victorias y no puede hacerse fuerte de local. Ahora, el Bicho verde suma 15 unidades y se encuentra en el 8º lugar del grupo. En tanto, los chaqueños no pudieron acercarse a la cima de la tabla. Los otros resultados de la Zona 1 que se registraron fueron estos: Gimnasia 0 – Central Norte 0; Douglas 1 – DEPRO 1; Crucero 1 – San Martin 2; Sp. Belgrano 0 – Juv. Unida 1 y Chaco FE 1 – Las Parejas 0. Al cierre jugaban Boca Unidos y Güemes.