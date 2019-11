Atlético, campeón en el femenino Deportes 25 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la tarde de ayer se jugó la séptima fecha del Clausura del Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol y Atlético de Rafaela, que derrotó 3-1 a Defensores de Frontera, logró el campeonato y así se quedó con el título Absoluto ya que también se había adueñado del Apertura. Los goles para la victoria del elenco rafaelino fueron anotados por Emilse Albornoz x 2 y Giuliana Ponzatti.

Por su parte, las chicas de la ‘Crema’, también festejaron en Reserva, quedándose con el clausura y ahora jugarán la final ante Defensores de Frontera (Apertura).



En Vila: Reserva Sportivo Norte 0 vs Ben Hur 3, Primera Sportivo Norte 0 vs Ben Hur 0, Primera Argentino Vila 1 vs Deportivo Libertad. 2 En Frontera: Reserva Atlético de Rafaela 2 vs Def Frontera 3, Reserva La Hidráulica 0 vs 9 de Julio 6, Primera Atlético de Rafaela 3 vs De. Frontera 1, La Hidráulica 0 vs 9 de Julio 5.