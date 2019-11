Boca ganó y se afianza

Con una actuación sin fisuras, Boca se impuso ayer con claridad por 2 a 0 sobre un débil Unión, en un partido disputado en la Bombonera por la decimocuarta fecha de la Superliga, y con este resultado trepó a la cima del certamen en soledad.

Ramón "Wanchope" Ábila, a los dos minutos del primer tiempo, y Alexis Mac Allister, a los 10 del segundo, marcaron los goles del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Con este resultado, el conjunto de la ribera alcanzó los 28 puntos, tres más que Lanús y Argentinos, que hoy recibirá a Newell´s en La Paternal y de ganar equipará a los "xeneizes".

El experimentado Carlos Tevez, que estuvo en duda por una inflación en una muela, estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó.

La Bombonera no escapó al tenso clima político que vive la institución "xeneize" a dos semanas de las elecciones y hubo cánticos cruzados entre las tribunas.

En cuanto al partido, Boca fue superior de principio a fin y contó con chances como para rubricar una goleada, pero entre la falta de puntería y las atajadas de Sebastián Moyano, no pudo lograrlo.



Otros resultados: Gimnasia 0 - Arsenal 1 (3m J.M. García); Banfield 1 (66m Lenis) - Vélez 0; Talleres 3 (29m y 67m N. Bustos, 46m J. Menéndez) - Racing 3 (11m M. Rojas, 40m M. Zaracho y 84m Cristaldo).



Juegan hoy: 19 hs. Colón vs Estudiantes, 19 hs. Patronato vs Godoy Cruz, 21.10 hs. Argentinos vs Newell's, 21.10 hs. Rosario Central vs Aldosivi.