Un tractor se incrustó en hotel en Miramar

Un insólito accidente de tránsito se registró pasado el mediodía de ayer, cuando un tractor sin chofer impactó contra un hotel en la turística localidad de Miramar, en la Laguna Mar Chiquita. De milagro no hubo personas heridas, en tanto que la policía buscaba al propietario del tractor, consignó Radio Belgrano de Suardi.

Un testigo que estaba en el lobby del Rosens Hotel Boutique al momento del choque, informó que la máquina habría cruzado el campo que está frente al edificio sola, impactando contra la pared principal y frenando allí su marcha.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 de este domingo y si bien no hubo heridos, sí se registraron cuantiosos daños materiales en el moderno hotel boutique, ubicado sobre la calle Croacia al 98 de la turística localidad del Parque Nacional Ansenuza, históricamente más conocido en nuestra zona como la Laguna Mar Chiquita.

La policía investiga la procedencia del tractor New Holland, Modelo T 6090, y ayer buscaban dar con el paradero del chofer.



UN FALLECIDO EN

DPTO. LAS COLONIAS

Un joven de 21 años, falleció al sufrir un accidente de tránsito en la localidad de San Carlos Norte.

El pasado 20 de noviembre –informó oficialmente la Policía provincial-, Nicolás Exequiel Varayoud de 21 años conducía una moto Honda Titán 150 c.c. por calle San Martín y al llegar a calle 25 de Mayo, impactó con la parte trasera de una camión.

Debido a las lesiones que presentaba fue trasladado al nosocomio de la mencionada localidad y posteriormente a la ciudad de Santa Fe, donde el día viernes pasado se produzco su deceso. Intervino personal de la Subcomisaria 10ª.



ACCIDENTE

EN RAFAELA

Dos motocicletas formaron parte de un siniestro vial ocurrido en la intersección de Bv. Lehmann y Chile de la ciudad de Rafaela.

En una de ellas, Honda CG, se trasladaba un hombre de 49 años y una mujer de 41. En la restante, Beta 110c.c., lo hacía una joven de 19 años de edad.

A raíz del suceso resultaron lesionados los primeros mencionados.

Personal policial de la Comisaría N° 1 asistió en el lugar.



SOLICITUD DE

PARADERO

Se solicita a la comunidad su colaboración para dar con el paradero de

Cecilia Estefanía Carrizo de 14 años de edad.

La misma es de contextura delgada, 1,50 mts. de estatura, cutis trigueño, cabello largo lacio y ojos marrones oscuros. Al momento de ausentarse de su hogar vestía una campera color blanca y calzas negras.

Ante cualquier novedad comunicarse con el Destacamento N° 9 (03492-453069), al 911, o cualquier dependencia policial cercana.