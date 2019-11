Murió Carlos Avila, el creador de “Fútbol de Primera” y TyC Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por TENIA 77 AÑOS

FOTO ARCHIVO CARLOS AVILA. Cambió el modo de ver el fútbol en Argentina.

El empresario Carlos Ávila falleció ayer a los 77 años en un centro médico de la Capital Federal, donde se encontraba internado por una afección cardíaca. Ávila, fundador de la hoy cuestionada empresa Torneos y Competencias, que tiene a uno de sus ex CEOs, Alejandro Burzaco, preso en Estados Unidos por el FIFA gate, desde hace una semana que se encontraba internado en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires. Nacido en Asunción, Paraguay, hace 77 años, Ávila saltó a la fama al transformarse, gracias a la ayuda del ex presidente de la AFA, Julio Grondona, en el virtual dueño del fútbol argentino.

En la década del 90 creó la empresa Torneos y Competencias, que producía el recordado programa de televisión Fútbol de Primera, marcado en su momento por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como los "secuestradores de los goles". Durante años mantuvo una sociedad con Grondona en la AFA, hasta que por diferencias tuvo que vender la empresa y terminó peleado con el mandamás de ese entonces del fútbol argentino. Ávila intentó sin éxito regresar al fútbol pero en la faz de dirigente, buscando ser presidente de River, algo que no pudo lograr.