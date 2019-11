Unión recibe a Sarmiento Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales intentará retomar el triunfo como local frente a un candidato como es Sarmiento de Resistencia, equipo que dirige el histórico entrenador albiverde Adrián Tosetto. Se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio de la Avenida, por la fecha 13 del Federal A. El plantel de Marcelo Milanese lleva tres encuentros seguidos sin victorias, con dos igualdades como visitante y una derrota como local. De hecho, en Sunchales el Verde sólo pudo cosechar 6 puntos de los 15 que disputó. Volver a festejar ante su gente será clave para no perder terreno en la tabla de posiciones. Será una tarde especial para los hinchas y para varios jugadores de Unión, así como para el "Chino", quien estuvo a cargo del elenco sunchalense hasta mediados de este año, cuando pasó a Sarmiento. La última vez que Tosetto estuvo sentado en el banco de suplentes del Estadio de la Avenida fue el 7 de abril de 2019, cuando el Bicho Verde había igualado 1 a 1 ante Sol de Mayo de Viedma, en el partido que significó la eliminación del equipo de la anterior edición del Torneo Federal A.

El resto: este domingo además se enfrentarán Gimnasia (CdU) vs Central Norte (S); Douglas Haig vs Depro; Crucero del Norte vs San Martín (Fsa); Sportivo Belgrano vs Juventud Unida (G); Chaco For Ever vs Sportivo Las Parejas y Boca Unidos vs Güemes. Libre: Defensores de Belgrano (VR).

Posiciones Zona 1: Güemes 19 puntos; Chaco FE, Las Parejas y Boca Unidos 18; Sarmiento 17; C.Norte 16; Douglas 15; Unión, Depro y Crucero 14; Sp.Belgrano y Defensores 13; San Martín 12; J.Unida 9 y Gimnasia 8.