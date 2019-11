Boca recibe a Unión Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por El 'Xeneize' intentará defender la punta en medio de un clima político tenso. Ayer, San Lorenzo igualó en Tucumán, Defensa superó a Lanús.

FOTO WEB EN LA BOMBONERA. / Boca se enfrenta ante Unión.

Boca, inmerso en un tenso clima político por las inminentes elecciones, buscará hoy abstraerse y enfocarse en defender la punta de la Superliga, cuando reciba a Unión, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde las 17.10 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Facundo Tello y la televisación de TNT Sports Premium.

El elenco de la ribera, que viene de empatar como visitante de Vélez (0-0), tiene 25 puntos y junto a Lanús y Argentinos Juniors lidera el torneo.

Pero más allá de lo futbolístico, el "xeneize" vive días agitados por reciente el cierre de listas de cara a los comicios que renovarán las autoridades del club el próximo 8 de diciembre.

La decisión del ídolo boquense Juan Román Riquelme de sumarse a la nómina opositora de Jorge Amor Ameal y las acusaciones contra el ex enganche del actual presidente, Daniel Angelici, y de Diego Maradona hicieron subir la temperatura de un clima de por sí caliente.



También hoy: 19.40 hs. (TNT Sports) Gimnasia LP vs Arsenal (Fernando Echenique), 19.40 hs. (Fox Sports Premium) Banfield vs Vélez (Hernán Mastrángelo), 21.45 hs. (Fox Sports Premium) Talleres vs Racing (Néstor Pitana).



JUGARON AYER



Con un gol cerca del final, San Lorenzo rescató un agónico empate 2 a 2 frente a Atlético Tucumán, que no pudo llegar a la punta, en un partido disputado anoche en el estadio Monumental José Fierro y correspondiente a la decimocuarta fecha de la Superliga.

Leandro Díaz, a los 10 minutos del primer tiempo, y Leonardo Heredia, a los 26 del segundo, marcaron los goles del "Decano", que estuvo dos veces arriba en el marcador.

En tanto, Ángel Romero y Nicolás Blandi, 9 y 40 minutos del complemento, anotaron los tantos del "Ciclón".

El elenco tucumano terminó el partido con un hombre menos por la expulsión de Cristian Erbes, por doble amonestación a los 37 del segundo tiempo, una acción que sería determinante para la postrera reacción "azulgrana".

Por su parte, Defensa y Justicia le quitó la posibilidad a Lanús de quedar como único puntero al derrotarlo por 2 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado en el estadio "Norberto Tomaghello". Rafael Delgado, a los 42 minutos del primer tiempo, inauguró el score para el "Halcón", en tanto que Alexis Castro, a los 15 del complemento, amplió las cifras para el dueño de casa.

En otro juego, Huracán y Central Córdoba igualaron 1 a 1. Sánchez para los Santiagueños abrió el marcador, a los 33m del ST, mientras que Cordero igualó para el 'Globo', a los 46m del complemento.



Boca - Unión



Estadio: Alberto J. Armando (Boca). Árbitro: Facundo Tello. Hora de inicio: 17.10 - TV: TNT Sports Premium.



Boca: Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Mas; Salvio, Marcone, Capaldo oAlmendra, Mac Allister; Tevez y Zárate o Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

Unión: Moyano; D. Martínez, Blasi, Corvalán, Milo; Bonifacio, Elías, Acevedo, Carabajal; Cavallaro y Bou. DT: Leonardo Madelón.