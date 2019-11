Se define el ascenso de la Norte Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por El ‘Depor’ recibe a Roca en el partido de vuelta (1-1 en la ida). El ganador jugará la próxima temporada en la Primera A. Dirige Silvio Ruiz.

No será un domingo más en Aldao. La expectativa es alta y la ilusión aún mayor. No solo del conjunto local, el Deportivo, sino que también del Sportivo Roca, que llega con las mismas esperanzas de poder vencer al ‘Depor’ y alcanzar el objetivo máximo de ascenso. Estos dos elencos, tras igualar 1 a 1 la semana pasada en el juego de ida, se disputarán en estos segundos y definitivos 90 minutos el boleto de la Zona Norte para jugar, en 2020, en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

El encuentro comenzará a las 16hs y tendrá como árbitro principal a Silvio Ruiz, quien estará acompañado por F. Rodríguez y A. Isasa como jueces de línea y el cuarto árbitro será B. Celis.

Están igualados. En el primer ‘chico’ repartieron puntos tras quedar a mano en uno. Es por eso que ambos tendrán la necesidad de ganar para quedarse con el pasaje al principal grupo liguista. En caso de volver a empatar, sin importar la cantidad de goles, habrá definición desde el punto penal.

Previamente definirán el campeón de reserva, Moreno de Lehmann y Sportivo Roca. Dicho cotejo iniciará a las 14.30hs, atendiendo que en la ida Moreno ganó 1 a 0.

Hay que recordar que el ascenso de la Zona Sur ya quedó en manos de Bochófilo Bochazo.



NUEVA FECHA DEL FEMENINO



Este domingo 24 de noviembre se pondrá en juego la séptima fecha del torneo Clausura de Fútbol Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol.

Dicho capítulo se jugará en cancha de Argentino de Vila y en Frontera, en cancha de La Hidráulica.

Los encuentros: En Vila: 9 hs.: Reserva Sportivo Norte vs Ben Hur, 10.30hs Primera Sportivo Norte vs Ben Hur, 12 hs. Primera Argentino Vila vs Deportivo Libertad.

En Frontera: 9 hs. Reserva Atlético de Rafaela vs Def Frontera, 10.30hs Reserva La Hidráulica vs 9 de Julio, 12 hs. Primera Atlético de Rafaela vs De. Frontera, 13.30hs La Hidráulica vs 9 de Julio.