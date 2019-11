La despedida, el próximo lunes Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tras la derrota de ayer, Atlético de Rafaela volverá a presentarse el próximo lunes 2 de diciembre, día en el cual estará finalizando su año 2019. Para dicha ocasión la ‘Crema’ recibirá a Chacarita, encuentro que comenzará a las 21hs, por la 15ª fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Los otros encuentros: Zona A: Mitre vs Ind. Rivadavia, Platense vs Atlanta, Temperley vs Ferro, Dep. Morón vs Estudiantes RC, Barracas Central vs Nueva Chicago, Agropecuario vs Brown (PM), San Martín (SJ) vs Alvarado, Estudiantes (BA) vs Belgrano. Zona B: Gimnasia Mza vs San Martín (T), Instituto vs Almagro, Santamarina vs Villa Dálmine, Gimnasia (J) vs Sarmiento, All Boys vs Dep. Riestra, Quilmes vs Brown (A), Def. de Belgrano vs Tigre.