Decepción en Atlético: perdió con Riestra en su última salida del año Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por Fue 1-0 en el Bajo Flores. Maximiliano Brito marcó el gol, a los 7 del complemento. La ‘Crema’ complicó su clasificación a la Copa Argentina 2020.

FOTO WEB CON LAS MANOS VACÍAS. / Atlético no pudo con Riestra en el Bajo Flores. Derrota en la última salida del año.

Atlético se vuelve del Bajo Flores con una decepción muy grande. Su principal objetivo en este cierre de año era quedar entre los siete de la zona B para así meterse en la próxima Copa Argentina 2020, y de paso, no quedar tan lejos (o metido ahí) de los cuatro mejores del grupo.

La “Crema” perdió 1 a 0 ante el Deportivo Riestra, por la 14ª fecha de la Primera Nacional, en lo que fue su última salida del 2019 y ahora deberá ganarle a Chacarita en el cierre de año y también esperar de otros resultados para así meterse al certamen nacional. Complicado.

El elenco rafaelino sabía que tenía por delante un duro escollo, de hecho Riestra es uno de los realmente hace valer la localía y marcha invicto con cuatro triunfos y misma cantidad de empates. Así y todo los dirigidos por Walter Nicolás Otta tuvo las suyas como para, al menos, volverse con algo.

Maximiliano Brito, a los 7 minutos del segundo tiempo, fue el autor del gol con el cual el elenco local se terminó quedando con el encuentro disputado en la tarde de ayer. Tras una mala salida, Adrián Flores le robó a Junior Mendieta, metió un centro que terminó en el cabezazo del uruguayo Brito, ante una floja salida de Nereo, para el gol de Riestra.

En la primera mitad, Atlético manejó la pelota de una manera criteriosa, sobre todo en los minutos finales, y contó con varias situaciones como para abrir el marcador, pero falló en la definición. Incluso se dio una jugada dudosa, con una supuesta infracción sobre Ijiel Protti dentro del área, no cobrada por el árbitro Fabricio Llobet; penal que reclamo todo Atlético.

En el complemento, desde la apertura del tanteador, Riestra se replegó, apostó a la contra y con los espacios que dejó el elenco rafaelino, obligado a ir por el empate, también tuvo las suyas. Nereo Fernández le tapo un muy buen mano a mano a Brito.

Ya en tiempo extra, el defensor Franco Racca se fue expulsado con roja directa tras darle una fuerte piña a 'Papelito' Braian Sánchez, a quién tuvieron que atender en la zona de vestuarios ya que estaba muy mareado y con un terrible chichón que le quedó por el golpe.

Con esta derrota, la cuarta en el torneo, Atlético de Rafaela quedó en el sexto lugar de la tabla con 18 puntos, mientras que el Deportivo Riestra ascendió a 22 y se prende entre los cuatro primeros.



Otros partidos: Zona A: Nueva Chicago 1 - Agropecuario 3, Alvarado 4- Estudiantes (BA) 2, Belgrano 1- Mitre 1. Zona B: Brown (A) 0 - Def. de Belgrano 0, Almagro 1 - Santamarina 0.



Juega hoy: Zona A: 17hs Brown (PM) vs San Martín (SJ), 19hs Ferro vs Morón, 20hs (TV) Ind. Rivadavia vs Platense. Zona B: 17hs Villa Dálmine vs Gimnasia (J), 18hs San Martín (T) vs Instituto.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Deportivo Riestra: Fernando Lugo; Mauricio Soto, Yeison Mena Murillo, Gustavo Benítez (67m Leandro Bacaloni) y Gastón Montero; Gonzalo Bravo (72m Jonatan Belforte), Matías Zaninovic, Sebastián López y Juan Torres (46m Braian Sánchez); Adrián Flores y Maximiliano Brito. Suplentes: Sergio Meli, Esteban Pipino, Alberto Martínez y Oscar Velasco. DT: Guillermo Duró.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Renso Pérez (63m Joaquín Quinteros), Reinaldo Alderete y Junior Mendieta (76m Denis Stracqualursi); Leonardo Acosta e Ijiel Protti (63m Matías Godoy); Alan Bonansea. Suplentes: Matías Tagliamonte, Stéfano Brundo, Emiliano Romero y Mauro Marconato. DT: Walter Nicolás Otta.



Gol en el segundo tiempo: 7m Maximiliano Brito (DR).

Incidencia en el segundo tiempo: 44m Franco Racca (AR).



Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Mariano Cichetto y Mariano Ascenzi.