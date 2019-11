"Voy a prender fuego al auto, y te voy a matar"

Una mujer expuso en sede policial de la Comisaría N° 15, que el martes último tuvo una discusión con su pareja, instancia en la cual el mismo la agredió físicamente, y amenazó diciendo que: “si se iba del domicilio en el que convivían le iba a prender fuego el auto y la iba a matar”.

En ese marco la mujer sintió el lógico temor y por eso no radicó la denuncia. Pero en la víspera, el individuo WAZ de 33 años volvió a amenazarla, por lo cual la víctima de 24 años, decidió retirarse de la casa y hacerse presente en la dependencia policial.

Esta vez se le tomó la correspondiente denuncia y se la trasladó al Hospital local, donde el médico de guardia le diagnosticó “lesiones leves”, por lo que se le dio conocimiento al fiscal en turno Dra. Angela Capitanio, quien dispuso directivas a seguir.



ALLANAMIENTO

En vista de lo narrado anteriormente y siguiendo con el desarrollo del mismo hecho, la fiscal Angela Capitanio ordenó la realización de un allanamiento en un domicilio de calle Lavalle al 1300, donde personal de la Comisaría 15ª juntamente con el Cuerpo Guardia de Infantería, ingresaron a la vivienda y secuestraron un ventilador de color blanco, un equipo de música, un par de zapatillas de mujer, el teléfono celular marca Motorola y la llave de encendido del vehículo de la víctima, que tienen relación con la investigación, arrojando resultado negativo la presencia de WAZ de 33 años. Se dio conocimiento de los resultados a la fiscal, quien dispuso directivas a seguir.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como “lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y violencia de género, amenazas coactivas calificadas, hurto y explotación de la prostitución”.



LA AMENAZO CON

MATARLE EL PERRO

Siendo las 20.45 del viernes una vecina de Sunchales identificada como AB, radicó denuncia en sede policial de la Comisaría 3ª alegando que su perro se escapó de su casa, cruzando del vecino y generándose una pelea, motivo por el cual el hijo de la denunciante busca el can y lo regresa a su domicilio.

Pensando que todo se había tranquilizado no fue así, ya que el vecino entró a su domicilio y apuntando con una escopeta al perro amenazó con que lo iba a matar.

La fiscal actuante Dra. Lorena Korakis dispuso una requisa domiciliaria en la casa del amenazante individuo, procediendo al secuestro de una escopeta marca TAT, caño superpuesto, calibre 12.

La causa fue calificada provisoriamente como “amenazas calificadas”, actuando en este hecho uniformados de la Comisaría N° 3.