Hallaron una camioneta robada y quemada Policiales 24 de noviembre de 2019 Redacción Por ROBADA EN FREYRE Y ENCONTRADA EN ZONA RURAL DE SUSANA

En zona rural de la localidad de Susana, personal de la Subcomisaria N° 16 de ese distrito, efectuó el hallazgo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina que se encontraba en supuesto estado de abandono el día viernes, cerca de las 19.30.

La actuación policial se inició luego de que una mujer identificada como DCT de 41 años y de profesión ingeniera agrónoma, empleada en un conocido establecimiento rural de grandes dimensiones, diera cuenta de que en uno de los lotes pertenecientes a esa firma, a unos 7 km al suroeste de Susana, al lado de una plantación de maíz fuera encontrada una pick up totalmente incendiada, no observando en el lugar el capot y el paragolpe delantero.

Tras identificar el vehículo se determinó que fue denunciado como sustraído en la localidad de Freyre, Provincia de Córdoba, el 17 de noviembre último, por lo cual se realizó su secuestro y traslado a sede policial continuándose con los trámites legales correspondientes.

Actuaciones a cargo de personal policial de la Subcomisaria N° 16 de Susana, interviniendo la Fiscalía Regional Nº 5 en la persona de la Dra. Lorena Korakis.



ACCIDENTES

DE TRANSITO

* El viernes último personal policial de la Comisaría 13ª intervino en un accidente de tránsito ocurrido a las 15:30, en calle Ramón y Cajal y su intersección con calle Lavalle. Fueron partes del siniestro vial, una motocicleta marca Zanella 110 c.c, guiada por MDR de 19 años, y un camión Ford F-4000, conducido por EEA, de 62 años, y acompañado de CNA, de 64; AAS, de 42; y JFD de 30 años. Emergencias SIES 107 asistió al lugar y traslado al motociclista al nosocomio local, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leve, mientras que los restantes no presentaban lesiones.

* Otro accidente de tránsito ocurrió a la altura de Bv. Roca al 400 de esta ciudad de Rafaela. En el mismo participaron una motocicleta Honda Wave al mando de una mujer de 29 años; y un automóvil Fiat Palio conducido por un hombre de 60 años. Producto del suceso resultó con lesiones graves la mujer. Personal policial de la Comisaría N° 2 acudió al sitio.

* También efectivos de la Comisaría N° 2 dieron cuenta de un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Pellegrini y M. de Lorenzi. Esta vez fueron partes un automóvil Ford Fiesta guiado por una mujer de 43 años; y una motocicleta Corven Energy maniobrada por otra mujer de 28 años. Ésta última sufrió lesiones leves como consecuencia del hecho.