Proyecto de expansión en la Patagonia Información General 24 de noviembre de 2019 Redacción Por UTTA

FOTO PRENSA UTTA// CONVENIO./ Claudio Ponce y Carlos Felice tras la firma del acuerdo.



El presidente de la obra social OSPAT, Carlos Felice, presentó una nueva red de salud que incorpora para ampliar la oferta prestacional en todo el país, muy particularmente en la Patagonia, desde La Pampa hasta Ushuaia, desarrollando un plan estratégico de crecimiento conjunto en la región.



Acuerdo suscripto

El 20 de noviembre en la sede de OSPAT se ha firmado contrato con NATIVUS Salud. La red que lidera Claudio Ponce dio sus primeros pasos en Chubut hace una década, se expandió hacia el Sur y luego también hacia el Norte del país. Hoy se integra a OSPAT aportando centros médicos, clínicas, sanatorios, centros de imágenes, red de ambulancias propias y red de farmacias en varias zonas de la Argentina.

Claudio Ponce mencionaba instantes después de la rúbrica del acuerdo que “la visión estratégica de NATIVUS es la transversalidad de los servicios. Damos administración a la obra social que lo requiere, pero también brindamos servicio al afiliado en sí. Por eso invertimos mucho en infraestructura hospitalaria”.

OSPAT proyecta inaugurar una sede en la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, de la mano de NATIVUS para concretar un desarrollo que permita abarcar territorialmente el Sur de Argentina, expandiendo su servicio por toda la región.



Creatividad ante la crisis

Carlos Felice -quien recientemente renovó su mandato al frente del gremio de los trabajadores del turf- expresó que “hay que tener creatividad en los momentos de crisis. Este emprendimiento es un desafío, porque no es precisamente fácil llegar a Tierra del Fuego. Son grandes extensiones geográficas de territorio las que hay que cubrir de manera eficiente, pero creo que tenemos las herramientas. Este año hemos trabajado mucho en la innovación y me parece que la telemedicina es uno de los puntos de inflexión interesantes que hemos podido desarrollar y que podemos trabajar con mayor amplitud el año que viene”.

Durante 2019 OSPAT lanzó un servicio de telemedicina denominado Hola Doctor! para profundizar la estrategia de Atención Primaria de la Salud fortaleciendo el Primer Nivel de Atención con consultas médicas por video llamada las 24 hs.

“En un contexto socioeconómico del país en el que habido ciertamente grandes pérdidas de trabajo y de fuentes de trabajo, un altísimo índice de pobreza, no ha sido sencillo que la obra social mantenga el nivel sanitario que ha mantenido, sostener la empleabilidad como la mantuvimos… Pudimos hacerlo –además de por todo el esfuerzo- por la cohesión, la pertenencia, el propósito de organización, de país. Como fuerza social nosotros estamos demostrando que desde una obra social sindical se pueden hacer proyectos serios y sustentables”, concluyó.

Por su parte, Ponce manifestó que “todos los que trabajamos en el mundo de la salud, sabemos que OSPAT es una obra social muy importante. Los hechos y algunas circunstancias que se dieron nos dieron la oportunidad de llegar a este convenio y de poner todo de nuestra parte para el crecimiento de la obra social. Estamos muy agradecidos”.

Para mejor y más salud para los afiliados NATIVUS estará sumándose también a la red de salud nacional de OSPAT en más regiones del país, como las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.