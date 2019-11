Dos proyectos del diputado Omar Martínez aprobados Locales 24 de noviembre de 2019 Redacción Por EN LA SESIÓN DE DIPUTADOS

En la sesión del pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad un proyecto de ley del diputado Omar Martínez que tiene por objeto la implementación “de políticas públicas de educación ambiental para los agentes y funcionarios en todos los estamentos del Estado Santafesino; el uso eficiente y racional de la energía y el consumo sostenible y consciente de recursos” argumentó el legislador al presentar la propuesta.

El objetivo del proyecto “Santa Fe Cumple” es “contribuir a mitigar las consecuencias que produce el cambio climático y de propiciar la prevención de daños que se vinculan al mismo. Particularmente producido por un estilo de vida marcado por el consumo irracional y abusivo especialmente de los recursos naturales” resaltó el legislador quien añadió “este proyecto procura involucrar a todos los estamentos del Estado Santafesino en acciones concretas y efectivas que impliquen un cambio cultural ejemplificador”.



"SANTA FE CUMPLE"

El programa "Santa Fe Cumple" fijará la adopción de criterios ambientales en su diseño, planificación, ejecución y en la gestión de los recursos, guiados por el principio de progresividad y en el marco de la pedagogía del "buen vivir". Comprenderá el uso racional y eficiente de la energía, la utilización de energías renovables, consumo sustentable, reducción de la cantidad de residuos generados, aumento de la cantidad destinada a recuperación y reciclaje y disposición final adecuada, uso racional y eficiente del agua, construcción sustentable de edificios e instalaciones públicas, cumplimentación de estándares mínimos de eficiencia energética en los proyectos de planes de viviendas y/u otras edificaciones e instalaciones públicas; prioridad al uso de materiales de construcción locales o regionales y que contengan alguna proporción de materiales reciclados; incorporación de aspectos de sustentabilidad en el diseño de proyectos de edificaciones tales como accesibilidad y estacionamientos para bicicletas; incorporación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables; implementación de planes de gestión ambiental durante las etapas de obra que incluyan la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos y la promoción de los impactos positivos, políticas de compras de bienes y servicios basadas en los principios de eficiencia energética y sustentabilidad, inclusión en los pliegos de bases y condiciones de licitaciones públicas, entre otros puntos.

La norma busca que “los municipios y comunas adhieran” a sus principios fundamentales. “La Provincia debe asumir una función ejemplar frente a la sociedad, implementado medidas como un compromiso activo en la construcción un mundo más sustentable para nosotros y las generaciones que nos sucedan” fundamentó Martínez.





PREOCUPACIÓN POR LA PROLIFERACIÓN

DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación del legislador Omar Martínez a través del cual “manifiesta su preocupación para que se haga efectiva la Resolución 3226/2011” que establece la prohibición “de la importación, distribución y comercialización de los dispositivos denominados cigarrillos electrónicos -incluyendo los líquidos para recargarlos- como así también la publicidad de los mismos”.

El cuerpo aprobó ese jueves por unanimidad la propuesta de Martínez que “solicita al Ministerio de Salud de la Provincia” realizar las “gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud de la Nación y el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología)”

Martínez fundamentó el proyecto resaltando que “la situación de consumo de los denominados cigarrillos electrónicos ha tomado una dimensión inesperada y de consecuencias inciertas para la salud de los vapeadores”.

El cigarrillo electrónico surge como una opción para reemplazar al cigarrillo convencional. Sin embargo, no existen evidencias científicas que den cuenta de su inocuidad ni de su eficacia para abandonar el tabaco y es en esta línea que el ANMAT ratificó la prohibición de la importación, distribución y comercialización.

“Fumar es el factor de riesgo más prevenible de las enfermedades 6a nivel mundial y la nicotina es la principal sustancia adictiva presente en los productos del tabaco que coopta a miles de personas por año” advirtió Martínez.

En este último tiempo los servicios de salud pública están en alerta ante la aparición de cuadros pulmonares agudos relacionados con la práctica del vapeo.

En el año 2016 el ANMAT ha ratificado la medida luego de un proceso de actualización de búsqueda de la evidencia científica al respecto, que continúa hasta la actualidad sin modificaciones.

Según los expertos, los cigarrillos electrónicos son una forma no controlada de aporte extra o de sustitución de la nicotina, que puede perpetuar y reforzar el hábito de fumar. Se encuentra probado que aporta sustancias tóxicas, siendo posible que favorezca el inicio al hábito tabáquico en aquellos que nunca han fumado cigarrillos convencionales, en especial los adolescentes, quienes lo usan en ocasiones de manera recreativa.

Como toda sustancia o dispositivo empleado por el ser humano y aun no aprobado por falta de evidencias sobre su efectividad y seguridad, constituye una herramienta peligrosa y por fuera del arsenal terapéutico registrado hasta el momento para dejar de fumar, que es el primer objetivo desde el punto de vista de la salud individual y colectiva.

“Las pruebas existentes son insuficientes para afirmar que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de fumar y tampoco se ha establecido su seguridad a mediano y largo plazo” finalizó el legislador socialista