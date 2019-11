Imagen del sindicalismo Locales 24 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Si bien el ex titular de la Bancaria local, Jorge Romera, acciona contra todo, desmenuza y analiza el sector: "nosotros estamos trabajando en algunos temas que se vienen en nuestro sector. La robótica y todo este tipo de cosas va a estar presente en los tiempos futuros. Sí estamos tratando que no sea costoso al lado del trabajador para que hayan menos puestos de trabajo. El sector nuestro lo amerita porque siempre estuvo cerca de la computación y por eso estamos haciendo un relevamiento, con cursos, pero son temas que se vienen y hay que abordarlos con toda la seriedad que se requiere. Esperemos que no sea un mal el que se viene", remarcó Romera.

En tanto, finalizó diciendo que "hice lo que a mí me enseñaron. Cuando empezamos por el 73' con todos los muchachos que me acompañaron, teníamos todos 25 años y nos gustaba esto. Por eso lo abrazamos, por eso seguimos y estuvimos siempre. Y el querido Gringo Costamagna, nuestro secretario en aquel momento, nos enseñó a hacer escuela en la seccional, concluyó.