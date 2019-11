"Chichín" Romera: "no estamos identificados con un gobierno"

La figura de Jorge Romera (69) sigue deambulando por los pasillos de la Bancaria local. De basta trayectoria al frente del Sindicato, se alejó del principal puesto hace un año por problemas de salud, pero sus compañeros y amigos bancarios, le pidieron que no se aleje.

Y Chichín no lo hace. Un poco porque se siente muy cálido con ese grupo de personas que maneja el gremio y otro porque, más allá de los inconvenientes diarios y los problemas que esto pueda acarrear, le gusta la política. La lleva en las venas y siempre encuentra un buen momento para conversar de la misma.

"La Asociación Bancaria no es ajena a la vida institucional del país. Nuestra organización es una organización que fue creciendo, no solamente en los afiliados, sino en su accionar político y el funcionar para manejar las diferencias. A partir de la conducción de Sergio Palazzo ha tenido un giro nuestra organización para bien, ya que consolidamos nuestro convenio colectivo de trabajo, que en muchos casos no había sido tenido en cuenta y no lo respetaban", lanza en primera instancia Romera, pasadas ya las elecciones, donde pare que el panorama de la Argentina va a modificarse.

Y en ese análisis finito, el hombre analiza donde se va a ubicar el gremio que a él más le importa, y que tantos años defendió: "estamos muy bien en lo que es la faz salarial y conformes desde la dirigencia con el accionar y la conducción, porque cuando ha tenido que marcar nuestras demandas así se hizo, ya sea con este gobierno o con el anterior. Hemos hecho paros en el gobierno de Cristina por el impuesto a las ganancias, a este gobierno le marcamos cosas que en su momento no nos gustaron, con medidas también, y por eso hoy a nuestra organización no le pueden marcar absolutamente nada", marcó y agregó: "yo no sé si decir que estamos identificado con un gobierno. Nuestro dirigente máximo no es peronista, sino que es un viejo militante radical de Mendoza (Palazzo). No te identificás con un partido, sino que te identificás con un accionar, que es un poco lo que le ha faltado al movimiento obrero en su momento, y a través de la corriente federal de trabajadores, ha marcado las diferencias a raíz del gobierno de turno", expresó Chichín en Radio ADN.



ESTILO PROPIO

Muchos gremios a nivel nacional han decidido, con la llegada de Alberto Fernández al poder, frenar los paros y escuchar al nuevo presidente. Sus promesas y proyectos para el año que viene. En ese sentido, Romera dice que "no es lo mismo la conducción de la Bancaria que de otra organización. Nosotros siempre hemos marcado las cosas y estamos en el lugar que tenemos que estar. Al final del camino, los dirigentes siempre están en la defensa del trabajador, y no porque no estemos de acuerdo nos vamos a alejar. Esto es política y a ningún dirigente se le puede quitar su afiliación política. Como todo, y el sistema político de la Argentina te lleva a este tipo de cosas", destacó el ex titular de la Bancaria local.

Además, destacó al respecto que "vamos a ver cuando Fernández asuma y convoque al movimiento obrero, el accionar de la dirigencia. No nos olvidemos que no es lo mismo dos años atrás que los próximos dos años que se aproximan, va a tener que ser la dirigencia, tanto política, como sindical, como la empresarial, va a tener que ser inteligente en sus actitudes. Hoy tenemos casi 4 millones de compatriotas sin laburo, y eso es de lo que hay que hablar de acá en adelante. No hay cosa más digna que tener un puesto de trabajo, y nosotros tenemos 4 millones de compatriotas que no lo tienen. Cierran fábricas que uno no lo puede creer, y creo que ahí está el gran desafío para los que vienen", expresó.

Por su parte, dice que "nosotros somos los dirigentes de una ciudad chica del interior del país que a veces no estamos cerca de las grandes decisiones que los dirigentes nacionales toman, pero bueno, un poco creo que va a girar en torno a esto, a lo que se avecina en los próximos tiempos", en un análisis más local y agrega que "desde las instituciones financieras, hoy son los que más han ganado plata. El trabajador es el que siempre ha aportado y más. El trabajador va al supermercado y cuando pasa por caja paga todos los impuestos. No puede evadir en nada, jamás. En sus recibo de haberes pagan todo, incluido el impuesto a las ganancias. Yo creo que sí los sectores que tienen más, tuvieran que hacer más aportes", dijo Romera.

Por su parte sostuvo que "Rafaela es una ciudad con un poder adquisitivo bastante alto y veamos como están los comercios hoy por el bulevar, o los pequeños comercios. Pregunten en los supermercados si los tickets de hoy son los mismos que cortaban hace 2 años atrás. Esto ha venido para abajo y entonces va a haber que remarla, ser inteligentes, va a haber que llamar a todos los sectores, reponer para que los mercados empiecen a moverse. El mercado interno es el que va. No sé de donde se saca la plata, no soy economista. Pero sí que el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen. Si los trabajadores hacemos todos los aportes que hacemos, del otro lado también tiene que hacer una respuesta. Además, se tiene que terminar la especulación, bajar las tasas de interés, y demás", finalizó