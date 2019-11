Proyecto "Baldes por Bytes", finalista de los Premios nacionales Sadosky

La iniciativa “BxB Baldes por Bytes” impulsada por la Cámara de Software y Servicios informáticos del Centro Comercial e industrial de Rafaela y la Región (CEDI Rafaela) ha sido seleccionado como finalista a los Premios Sadosky 2019, dentro de la categoría Temática “Sociedad - Inclusión Digital”.

La presentación, realizada en forma conjunta por la CEDI y la Municipalidad de Rafaela, corresponde a un proyecto desarrollado en la empresa TRON Software que aportó sus instalaciones, docentes y entregó al finalizar la capacitación un “caja de herramientas digitales” que consiste de una notebook y los accesorios necesarios. La premiación final será el día 2 de diciembre en capital federal.

Es importante destacar que este proyecto rafaelino compite con otras 3 iniciativas presentadas por otros municipios del país.

De esta primera experiencia, que ha culminado en su primera etapa, ha participado el lavacoche registrado Daniel Contreras, quien reflexionó sobre su experiencia de transitar por esta primera etapa formativa: “Esta capacitación, me permitió descubrir que hay diferentes tipos de trabajos que me pueden gustar, no solamente los que ya conocía. Por ejemplo, tomar pedidos y cobrarlos con un teléfono móvil, hacer un inventario, utilizar Word y Excel. Todo lo que aprendí me permitirá el día de mañana conseguir un trabajo estable y poder cumplir mis metas.”



SOBRE EL PROYECTO

Dentro del marco del programa “Aprender en la empresa”, que llevan adelante del Municipio y el Centro Comercial e industrial de Rafaela y la región, se desarrolló este proyecto que tiene como objetivo generar una oportunidad formativa que permita a lavacoches registrados de nuestra ciudad y otros jóvenes que trabajen en la vía pública obtener una capacitación en “Habilidades Digitales”.

El proyecto ha planteado involucrar a esta población en un proceso de aprendizaje sobre nuevas tecnologías. El trayecto formativo, que aún continúa, tiene como objetivo final generar nuevas oportunidades para conseguir un trabajo formal, dentro de las empresas de la industria del conocimiento o de cualquier otra.

Complementario a esta actividad, existe un acompañamiento de un equipo profesional de Oficina de Empleo Municipal, donde se asiste a jóvenes que pretendan terminar la escuela secundaria, y además vincula y resuelve otro tipo de problemáticas sociales que puedan suceder y que se transformen en obstáculos para el logro de los objetivos de cada joven.



PREMIOS SADOSKY

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) desarrolla numerosas iniciativas con el objeto de afianzar las condiciones que sustentan el crecimiento de su industria, resumidas en cuatro grandes ejes estratégicos: Institucionalidad, Mercados, Talento y Sociedad, para permitir aumentar la cantidad de talento argentino disponible, fomentar la formación y creación de nuevas empresas, aumentar la inversión en investigación & desarrollo y en calidad, acrecentar el financiamiento, promover las exportaciones, concientizar a los socios sobre producir software para lograr mayor inclusión social, ayudar a la transformación digital de la sociedad, y colaborar con los gobiernos para lograr una Argentina digitalmente desarrollada.

En este sentido, CESSI distingue con los Premios Sadosky, en homenaje al Dr. Manuel Sadosky, desde hace más de 10 años, a aquellas empresas, equipos de trabajo, organizaciones y personas que, con su labor y desempeño, contribuyen al crecimiento de la Industria Argentina del Software en cualquiera de sus ejes estratégicos.

Los Sadosky, premios a la Industria Argentina del Software, son una iniciativa de carácter sociocultural y sin fines de lucro cuyo propósito es dar a conocer los mejores valores de nuestra industria a la sociedad.