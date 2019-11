Seghezzo: “Lifschitz queda en la historia como el gobernador de la obra pública”

“La infraestructura ha sido uno de las grandes ejes de gestión del gobernador Miguel Lifschitz”, comenzó diciendo el ingeniero Pablo Seghezzo, quien detalló que en dicha gestión se septuplicó el presupuesto para Vialidad y se invirtieron más de 36 mil millones de pesos para potenciar las rutas santafesinas; un plan vial como columna vertebral para el desarrollo que incluye la transformación de la Autopista Rosario Santa Fe, nuevos accesos para conectar pequeñas localidades, obras que dieron un salto cualitativo en la transformación del norte santafesino, y el avance significativo en la construcción de una tercera circunvalación metropolitana para descongestionar las rutas del Gran Rosario, entre otras.

Asimismo, el administrador de Vialidad provincial explicó la importancia de las rutas santafesinas y lo estratégico de invertir en las mismas. “Más del 80% de las exportaciones agrícolas del país salen por los puertos del sur provincial, donde se encuentra uno de los complejos aceiteros más importante del mundo. De esta manera, gran parte de las rutas santafesinas actúan como red nacional; transportistas de Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, y Buenos Aires eligen la red provincial antes que la nacional para trasladar las exportaciones de granos y subproductos”. “Frente a la falta histórica de obras nacionales en la provincia, tuvimos que redoblar esfuerzos”, acotó.

El imponente plan vial provincial del que habla Seghezzo fue ejecutado con fondos propios y comprenden la construcción de 250 kilómetros de nuevos pavimentos, 1.030 kilómetros de repavimentaciones y más de 2.400 kilómetros de reparaciones integrales, además de 250 kilómetros de enripiado para garantizar que los pueblos puedan tener un acceso seguro en cualquier condición climática.

Un proyecto vial de magnitud, teniendo en cuenta que la provincia cuenta con una extensión de la red de 4 mil kilómetros de rutas pavimentadas. Al respecto, Seghezzo destacó “la decisión del gobernador Miguel Lifschitz que, frente a un escenario nacional de constante devaluación, siguió invirtiendo en infraestructura como motor de la economía y cimiento para mejorar la calidad de vida de los santafesinos”.



LA HONESTIDAD

COMO EMBLEMA

“Con transparencia y cuentas claras, la gestión del Frente Progresista llevó adelante un plan vial sin precedentes”, enfatizó Pablo Seghezzo, y explicó: “Para transparentar los procesos licitatorios cambiamos el paradigma de los mismos. Antes se vendían los pliegos de licitaciones a las empresas constructoras que estaban interesadas, por lo tanto las mismas podían conocer quiénes eran sus competidores. Luego, a partir de estar publicados los pliegos directamente en internet y no existir ningún requisito previo para presentarse, llegado el momento de la apertura de ofertas las empresas no podían saber qué competidores iban a tener ni cuantos”.

“Como siempre pasa, una competencia sana y abierta entre empresas constructoras de todo el país redunda en mayor esfuerzo, programar mejor las obras, optimizar las ofertas, y traer nuevos sistemas tecnológicos, es decir que trajo aparejado muchos avances”, continuó.

Asimismo, el responsable de Vialidad bajó un fuerte mensaje: “El progresismo santafesino dejó demostrado que se pueden manejar fondos públicos de manera honesta y transparente”, y contó que para completar esta forma de concebir a la política “se realizan auditorías externas e internas”.



CADA RINCÓN

CON SU OBRA

“Invertimos en obra pública con una mirada federal; dotamos de infraestructura a todos los rincones del territorio santafesino y eso se traduce en desarrollo económico y social”, indicó Seghezzo.

Entre las obras más destacadas se encuentra la reconstrucción de 168 kilómetros de la Autopista Rosario Santa Fe, así como la construcción de un tercer anillo circunvalar para descongestionar las arterias radiales del Gran Rosario, donde fue necesario construir un puente sobre el río Carcarañá.

En el norte, finalizamos la pavimentación de la Ruta 3, desde Intiyaco a Golondrina, y desde esta localidad hacía Los Tábanos, la Ruta 36 desde Romang a Vera –que aún sigue en ejecución-, o la construcción de un puente para unir Marcelino Escalada y Cacique Ariacaiquín. Sólo por mencionar algunas obras, porque por ejemplo en el departamento San Cristóbal el gobierno santafesino construyó 70 kilómetros de nuevos pavimentos.

Al oeste, avanzan las pavimentaciones de la Ruta 63, desde San Vicente y Colonia Margarita, y de la Ruta 22, desde Josefina hasta Bauer y Sigel, además de la construcción de la ciclovía entre Rafaela y Bella Italia. Al este, se desarrolla un ambicioso programa de intervención urbanística en Ruta 1, desde Colastiné hasta Rincón; un proyecto de jerarquía que incluye desagües, pavimentación de colectoras y la incorporación de una ciclovía.

En el sur, se destaca las pavimentaciones de los accesos a San Eduardo y a Lazzarino. Asimismo, se repavimentaron distintos tramos de las rutas 2 y 4 en el centro norte provincial; la ruta 1 desde Reconquista a Santa Fe, las rutas 10 y 62 en el centro provincial, la ruta 13 desde El Trébol a Las Rosas y la 65 desde Las Rosas a San Genaro; la 15 de Armstrong a Cruz Alta; la ruta 91 en toda su extensión; la doble traza de la 21 entre Villa Gobernador Gálvez y Alvear; y la ruta 225 (que sería la prolongación de la avenida San Martin de Rosario) hasta la autopista a Buenos Aires; también las rutas 93, 14 y varios accesos a localidades en el departamento General López.

Por último, Seghezzo contó: “Muchas veces nos preguntan si en vez de invertir tantos millones en obras en pequeñas poblaciones no hubiese sido más fácil mudar a todos esos vecinos a ciudades más grandes. Y les explicamos que puede ser más barato, pero que no corresponde a un modelo equilibrado de desarrollo”. “Lo correcto para exponenciar nuestra provincia es dotar al interior productivo de la infraestructura necesaria para su desarrollo”, argumentó el funcionario y dijo que estas iniciativas “fomentan el arraigo”.