Los hijos de Evo Morales ya están en la Argentina Nacionales 24 de noviembre de 2019

BUENOS AIRES, 24 (NA).- Los hijos del renunciado presidente de Bolivia Evo Morales llegaron ayer a la Argentina procedentes de Lima, Perú, para permanecer en el país ante la crisis institucional que atraviesa el país vecino.

Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo arribaron a las 15:52 al aeropuerto internacional de Ezeiza en el vuelo 4M7901 de Latam Perú que partió de Lima, ciudad en la que los jóvenes hicieron escala tras salir de La Paz.

Los hijos del renunciado mandatario de Bolivia se encontraban en la embajada de México en La Paz y habían solicitado un salvoconducto para abandonar el país como su padre, que se encuentra con asilo político en el país norteamericano.

La noticia del viaje a la Argentina fue confirmada en primer lugar por el ministro de Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, a través de una publicación en su cuenta personal de la red social Twitter.

"Por instrucciones de la señora presidenta Jeanine Añez dimos todas las seguridades a los hijos de Evo Morales para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.

#NadieSeRinde #NadieSeCansa", publicó Murillo.

Evaliz, de 25 años, y Álvaro, de 24, ingresaron al país como ciudadanos comunes dado que no hubo un pedido formal de asilo político, según trascendió.

No obstante, ante la grave crisis que atraviesa su país, los jóvenes habían pedido al gobierno interino a cargo de la autoproclamada presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, un salvoconducto que finalmente les fue otorgado.

Áñez lo comunicó días atrás vía Twitter, donde señaló: "Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales, para que reciba asilo en México, bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación".

Luego del primer desencuentro entre el presidente Mauricio Macri y su sucesor electo, Alberto Fernández, frente a la situación de Bolivia, el futuro mandatario le había ofrecido a Evo Morales y a su familia asilo en el país a partir del 10 de diciembre.

Por el momento, el renunciado presidente de Bolivia lo descartó pero sin cerrarle la puerta a esa posibilidad: "No pierdo la esperanza de volver en cualquier momento. Si me acerco a Bolivia mediante la Argentina, mejor todavía".